करणी माता पर बनी फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का ट्रेलर लॉन्च, जयपुर में जुटी स्टार कास्ट
वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह फिल्म लोगों को अध्यात्म और विज्ञान के आपसी संबंध को समझने का अवसर देगी.
Published : November 3, 2026 at 10:12 PM IST
जयपुर : करणी माता पर आधारित फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का ट्रेलर मंगलवार को कांस्टीट्यूशनल क्लब में लॉन्च किया गया. इस दौरान फिल्म अभिनेता टिकू तलसानिया, पूजा जोशी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, विधायक बालमुकुंद आचार्य सहित आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद गिरि, आध्यात्मिक गुरु एवं डॉक्टर कर्णी प्रताप सिंह और समाजसेवी मनीष रिनवा शामिल हुए. फिल्म कलाकार के. आर्यवर्धन और चेतन धनानी के साथ निर्देशक कर्तव्य शाह भी नजर आए. यह फिल्म आगामी 4 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी.
अध्यात्म और विज्ञान के आपसी संबंध को समझने का अवसर : ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी ने कहा कि फिल्म 'देवी विज्ञानम्' ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने का प्रयास करेगी. लोगों को अध्यात्म और विज्ञान के आपसी संबंध को समझने का अवसर देगी. उन्होंने कहा कि हमारा हर मंदिर वास्तु के अनुसार स्थापित है. हर चीज वैज्ञानिक है. फिल्म के माध्यम से सनातन संस्कृति और विज्ञान की सही जानकारी देने का प्रयास किया गया है.
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सराहनीय प्रयास : वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि 'देवी विज्ञानम्' फिल्म मां करणी पर बनी है. माता श्री करणी जी की कृपा सभी पर बनी रहे. इस फिल्म के निर्माण में पूरी टीम ने करीब एक साल तक मेहनत की है. सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है. यह फिल्म सनातन संस्कृति और हमारी आस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है. फिल्म अभिनेता राजस्थान के कल्चर को बड़े पर्दे पर लाकर आने वाली पीढ़ी को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं.
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बेहद अलग और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय : फिल्म का हिस्सा बनने के अपने अनुभव को साझा करते हुए टीकू तलसानिया ने कहा, 'देवी विज्ञानम् ने मुझे एक बेहद अलग और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय का हिस्सा बनने का मौका दिया. एक अलग तरह की सिनेमाई दुनिया को एक्सप्लोर करना और ऐसी कहानी को पर्दे पर लाने के जुनूनी लोगों के साथ काम करना काफी रोमांचक रहा. अब बेसब्री से इंतजार है कि दर्शक इस फिल्म को किस तरह से अपनाते हैं. 'देवी विज्ञानम्' दर्शकों के सामने आस्था, अध्यात्म, प्राचीन परंपराओं और वैज्ञानिक सोच के बीच के दिलचस्प रिश्ते को एक नए सिनेमाई अंदाज में पेश करने का प्रयास करती है.
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करणी माता का आशीर्वाद महसूस हुआ : वहीं, पूजा जोशी ने कहा, 'देवी विज्ञानम् का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद यादगार अनुभव रहा है. फिल्म ऐसे विषयों को छूती है, जिनका हमारी संस्कृति और मान्यताओं से गहरा जुड़ाव है. फिल्म में हमें करणी माता का आशीर्वाद महसूस हुआ है. फिल्म शूटिंग के दौरान करणी माता के मंदिर में माता की शक्ति और आशीर्वाद का एहसास हो रहा था. मैं चाहती हूं कि दर्शक इस कहानी को जानें और पर्दे पर दिखाए गए इसके जज्बातों और विचारों से जुड़ें.'
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मेरे लिए बेहद खास प्रोजेक्ट : के. आर्यवर्धन ने कहा कि पहले गुजराती में नर्मदा माता पर फिल्म बनाई थी, जिसे नेशनल अवार्ड मिला था. अब करणी माता पर फिल्म बनाई है. माता से बहुत बड़ी आस्था और जुड़ाव है. देवी विज्ञानम् अपने विषय और इसकी खास सिनेमाई दुनिया की वजह से मेरे लिए एक बेहद खास प्रोजेक्ट है. इस फिल्म पर काम करना मेरे लिए काफी कुछ सीखने वाला अनुभव रहा. माता के आशीर्वाद से पूरी फिल्म की शूटिंग बहुत ही अच्छे से हुई. मुझे विश्वास है कि दर्शकों को फिल्म बहुत पसंद आएगी.
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करणी माता के करोड़ों भक्त : विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि देशभर में करणी माता के करोड़ों भक्त हैं. करणी माता के चमत्कार को हम सभी जानते हैं. करणी माता की कृपा से देवी विज्ञानम फिल्म आ रही है. हमारी सनातन संस्कृति और विज्ञान को इस फिल्म में देखने का अवसर मिल रहा है. राजस्थान की करणी माता की पूरी दुनिया भर में कृपा है. करणी माता फिल्म के माध्यम से पूरी दुनिया को दर्शन देगी. सभी लोग फिल्म को सपोर्ट करें. फिल्म के माध्यम से सनातन संस्कृति को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है.