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करणी माता पर बनी फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का ट्रेलर लॉन्च, जयपुर में जुटी स्टार कास्ट

लॉन्च कार्यक्रम का उद्घाटन करते देवनानी व अन्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : करणी माता पर आधारित फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का ट्रेलर मंगलवार को कांस्टीट्यूशनल क्लब में लॉन्च किया गया. इस दौरान फिल्म अभिनेता टिकू तलसानिया, पूजा जोशी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, विधायक बालमुकुंद आचार्य सहित आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद गिरि, आध्यात्मिक गुरु एवं डॉक्टर कर्णी प्रताप सिंह और समाजसेवी मनीष रिनवा शामिल हुए. फिल्म कलाकार के. आर्यवर्धन और चेतन धनानी के साथ निर्देशक कर्तव्य शाह भी नजर आए. यह फिल्म आगामी 4 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी.