'एन्चैंटिंग मुकुंदरा' का ट्रेलर लॉन्च, MHTR के अनछुए सौंदर्य और जैविक विविधता को पहचान दिलाने की कोशिश

पोस्ट और ट्रेलर किया लॉन्च: MHTR के डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट्री 2 जनवरी को रिलीज होगी. इसका वर्ल्ड प्रीमियर 1 फरवरी को चम्बल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से बनी इस डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया है. इसमें मुकुंदरा की खूबसूरती दिखाई है. यहां के अच्छे लोकेशंस को फिल्म में जगह दी गई है. इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा. उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद भारतीय पर्यटक और फिल्म मेकर कोटा आएंगे. इस डॉक्यूमेंट्री में काफी वाइल्डलाइफ को दिखाया गया है. इससे वाइल्डलाइफ टूरिज्म काफी बढ़ेगा. लेपर्ड, टाइगर, भालू, ऑटर, क्रोकोडाइल और चंबल रिवर भी दिखाई फीचर की गई है.

कोटा: साल 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किए गए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR) में पर्यटकों की संख्या कम है. पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में विभाग ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'एन्चैंटिंग मुकुंदरा' बनाई है. इस फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर मंगलवार को सीसीएफ वाइल्डलाइफ सुगनाराम जाट, सीसीएफ फॉरेस्ट सोनल जोरियार और मुकुंदरा के डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम ने लांच किया. इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक अमित गोस्वामी हैं. वह पहले भी इस पर डॉक्यूमेंट्री बन चुके हैं.

सबसे लंबी वोटिंग मुकुंदरा में: मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि चंबल रिवर इस मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से गुजर रही है. ऐसे में यहां पर करीब ढाई घंटे लंबी वोटिंग होती है. इतनी लंबी वोटिंग कहीं भी नहीं है. मध्य प्रदेश में जहां वोटिंग होती है, वहां 10 से 15 मिनट है, लेकिन कोटा के चंबल में ढाई घंटे तक वोटिंग कर सकते हैं. यहां पर जंगल के साथ जल सफारी भी हो रही है. वर्तमान में दरा में टाइगर दिख रहा है और दूसरे रूट भी हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं. वल्चर की हाईएस्ट व लार्जेस्ट नेटिंग कॉलोनी मुकुंदरा में है.

'सौंदर्य और जैव विविधता को मिले पहचान': सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान की अनछुई सुंदरता, जैविक विविधता और यहां के जीवन चक्र को बेहद संवेदनशील और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है. डॉक्यूमेंट्री में जंगलों, चंबल व दूसरी नदी, पहाड़ियों और घाटियों के दृश्य की झलक दिखाई गई है. बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, सांभर, चीतल सहित रंग-बिरंगे पक्षियों की भी झलक है. उन्होंने बताया कि इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य मुकुंदरा की तरफ लोगों को आकर्षित करना है. इसमें रिर्जव के फ्लोरा व फोना को दिखाने की कोशिश की गई है. इसमें यह भी दिखाया गया है कि कंजर्वेशन के लिए यहां क्या-क्या प्रयास किए हैं. स्टाफ किन चुनौतियों के साथ काम कर रहा है. हम चाहते हैं कि यह मूवी रिजर्व को विश्व पटल पर लेकर जाए. मुकुंदरा के सौंदर्य और समृद्ध जैव विविधता को पहचान मिले.

इस दौरान टाइगर मैन दौलत सिंह शक्तावत ने कहा कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए यह डॉक्यूमेंट्री काफी मददगार होगी. इसमें दिखाए गए अधिकांश दृश्य लोग पहली बार देखेंगे. इससे लोग मुकुंदरा के लिए आकर्षित होंगे. दूसरी तरफ होटल फेडरेशन कोटा संभाग के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने कहा कि कोटा में 2 से 4 जनवरी के बीच ट्रेवल मार्ट आयोजित होगा. हम कोटा की छिपी हुई खूबसूरती को लोगों को दिखाना चाहते हैं. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री इसमें मदद करेगी.