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मऊ में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस वाहन को ट्रेलर ने मारी टक्कर, कांस्टेबल सहित तीन की मौत, 3 घायल

दिल्ली-बदायूं हाईवे किनारे चारपाई पर सो रहे पिता और बेटी को कार ने कुचला, दोनों की मौत.

सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत
सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
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मऊ/संभल: जनपद में बुधवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल पवन कुमार यादव की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रुप से घायल हैं, यह हादसा उस समय पेश आया, जब गश्त कर रही पुलिस वैन को एक ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी. वहीं, संभल के दिल्ली-बदायूं हाईवे किनारे घर के बाहर चारपाई पर सो रहे पिता और आठ वर्षीय बेटी को एक अनियंत्रित कार ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सुचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कांस्टेबल पवन कुमार यादव समेत तीन की मौत हो गई. जब्कि दो घायल बताए जा रहे है.

सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत: जानकारी के अनुसार, गोरखपुर–मऊ हाईवे पर थाना घोसी क्षेत्र के बनियापार के पास, सेकेंड मोबाइल सरकारी वाहन (UP54G0186) को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी, घटना की सुचना मिलते ही नजदीकी पुलिस टीम मौकि पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सीएचसी घोसी ले गई, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल मऊ रेफर कर दिया गया.

घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी: जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उपचार के दौरान ईसीजी जांच के बाद हेड कांस्टेबल चालक पवन कुमार यादव को रात करीब 2:00 बजे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद, पुलिस ने मृतक का पंचायतनामा कर परिजनों को घटना की सूचना दी, जब्कि अन्य घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, श्री सुनील कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मऊ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना तथा चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए. अधिकारियों ने दिवंगत हेड कांस्टेबल पवन कुमार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, उन्होंने कहा कि यह पुलिस विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है.

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देश पर पुलिस सीसी कैमरे के माध्यम से घटना से संबंधित जानकारी जुटा रही है, हालांकि घोसी थाने में फरार ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर किया गया है, मृतक कांस्टेबल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.

वहीं, संभल के दिल्ली-बदायूं हाईवे किनारे दुवारीकला गांव में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे पिता और आठ वर्षीय बेटी को एक अनियंत्रित कार ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में ले लिया, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही बताया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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