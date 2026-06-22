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लखनऊ अग्निकांड; यहां धुआं भर गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है...आदित्य ने आखिरी समय में दोस्त को किया था फोन

फायर ब्रिगेड को बुलाने की लगाई गुहार : हादसे में जान गंवाने वालों में अलोन चक्रवर्ती और सूरज सिंह भी हैं. दोनों कोचिंग सेंटर में एनिमेशन का कोर्स कर रहे थे. परिजनों के मुताबिक, आग लगने के बाद उन्होंने फोन कर फायर ब्रिगेड बुलाने की गुहार लगाई थी. परिवार का आरोप है कि वे लोग मौके पर पहुंचकर पीछे की दीवार तोड़कर अंदर फंसे युवाओं को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे दीवार तोड़ी जा सके.

सीतापुर के आदित्य श्रीवास्तव भी इस अग्निकांड का शिकार हो गए. उनके परिजनों ने बताया कि आग लगने के दौरान आदित्य ने अपने दोस्तों को फोन कर कहा था यहां बहुत धुआं भर गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आग लग गई है हम फंस गए हैं. सूचना मिलते ही परिवार और रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी.

लखनऊ : अलीगंज में एक गेमिंग कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने 15 युवाओं की जिंदगी छीन ली, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों का इलाज केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. हादसे में जान गंवाने वाले सभी 15 लोगों के शवों को केजीएमयू की मोर्चरी में भेजा गया है, जहां देर रात पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मृतकों में अधिकांश की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है.

परिजनों ने उठाए सवाल : परिजनों का कहना है कि जब युवाओं को बाहर निकाला गया, तब उनकी सांसें चल रही थीं. उनका दर्दभरा सवाल है कि अगर समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होता और दीवार तोड़कर उन्हें बाहर निकाल लिया जाता, तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थीं.

शहजाद ने फोन कर कहा- मुझे बचा लो : मृतकों में 23 वर्षीय शहजाद भी शामिल हैं. उनके चाचा आदिल ने बताया कि शहजाद लखनऊ के रहने वाले थे और कंप्यूटर का कोर्स कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अब बोलने की हिम्मत नहीं बची है. आग लगने के बाद शहजाद का फोन आया था. वह कह रहा था कि मैं बाथरूम में फंस गया हूं, मुझे बचा लो. हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. एक ओर कोचिंग संचालकों की कथित लापरवाही, अग्निशमन विभाग की तैयारियों और रेस्क्यू ऑपरेशन की गति पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार ने मुआवजे, न्याय और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है.

हादसे में आदित्य और शहजान की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)

बाराबंकी के शहजान की भी मौत : भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वालों में बाराबंकी जिले के फतेहपुर कस्बे के मोहम्मद शहजान की भी मौत हो गई. मोहम्मद शहजान के चचेरे भाई मोहम्मद फैसल ने बताया कि उसके चाचा हाजी मोहम्मद इमरान पिछले करीब 10 वर्षों से वह अपने परिवार के साथ जानकीपुरम लखनऊ में रह रहे हैं. हाजी मोहम्मद इमरान की तीन बेटियां हैं और एक 19 वर्षीय बेटा मोहम्मद शहजान था.

मोहम्मद शहजान एडवरटाइजिंग सीखने के लिए कोचिंग जाता था. रोज की तरह शहजान सोमवार को भी कोचिंग पहुंचा था. दोपहर में अचानक लगी आग में वह भी फंस गया, जिसमें झुलसकर उसकी मौत हो गई. शहजान की मौत की खबर जब फतेहपुर पहुंची तो न केवल उसके रिश्तेदारों, बल्कि पूरे कस्बे में शोक पसर गया.

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