सिवाना बायपास पर दर्दनाक सड़क हादसा: पिता की मौके पर मौत, दो पुत्र गंभीर घायल
टक्कर इतनी भीषण थी कि घेवराराम भील की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
Published : July 19, 2026 at 9:04 PM IST
बालोतरा: सिवाना कस्बे के समदड़ी रोड स्थित बायपास ब्रिज के नीचे रविवार शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घायलों की मदद करने के बजाय कई लोग वीडियो बनाने में जुटे रहे. ऐसे में मेली गांव के ग्राम सहायक ने मानवता का परिचय देते हुए दोनों घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने का प्रयास किया.
तेज रफ्तार इनोवा ने बाइक को मारी टक्कर: सिवाना पुलिस हेड कस्टेबल सोमानी लाल मीणा ने बताया कि घेवराराम पुत्र कलाराम भील (55) निवासी कितवाला (थाना जसोल) अपने दो पुत्रों जीतू भील (23) और राजू भील (करीब 25) के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर जालोर की ओर से बालोतरा जा रहे थे. इसी दौरान समदड़ी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक इनोवा कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि घेवराराम भील की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके दोनों पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए.
पढ़ें: सीवरेज लाइन बिछाते समय हादसा, 20 फीट के गड्ढे में मिट्टी से दबे 2 मजदूर, समय पर रेस्क्यू से बची जान
घायलों को बालोतरा किया रेफर: हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. घायलों को पहले उप जिला अस्पताल सिवाना लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बालोतरा रेफर कर दिया. वहीं मृतक के शव को उप जिला अस्पताल सिवाना की मोर्चरी में रखवाया गया. इसी दौरान मेली गांव की ओर से गुजर रहे ग्राम सहायक जोगाराम मेघवाल ने बिना समय गंवाए दोनों घायलों को अपने निजी वाहन से उप जिला अस्पताल सिवाना पहुंचाया.