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सिवाना बायपास पर दर्दनाक सड़क हादसा: पिता की मौके पर मौत, दो पुत्र गंभीर घायल

बालोतरा: सिवाना कस्बे के समदड़ी रोड स्थित बायपास ब्रिज के नीचे रविवार शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घायलों की मदद करने के बजाय कई लोग वीडियो बनाने में जुटे रहे. ऐसे में मेली गांव के ग्राम सहायक ने मानवता का परिचय देते हुए दोनों घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने का प्रयास किया.

तेज रफ्तार इनोवा ने बाइक को मारी टक्कर: सिवाना पुलिस हेड कस्टेबल सोमानी लाल मीणा ने बताया कि घेवराराम पुत्र कलाराम भील (55) निवासी कितवाला (थाना जसोल) अपने दो पुत्रों जीतू भील (23) और राजू भील (करीब 25) के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर जालोर की ओर से बालोतरा जा रहे थे. इसी दौरान समदड़ी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक इनोवा कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि घेवराराम भील की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके दोनों पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए.