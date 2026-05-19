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सालासर रोड पर आपस में भिड़ीं दो बाइकें, हादसे में 4 लोगों ने गंवाई जान

सीकर में हादसा ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )

सीकर : लक्ष्मणगढ़ इलाके में सोमवार शाम को सालासर स्टेट हाइवे पर सनवाली गांव के पास दो बाइकों के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में चार युवकों की मौत हो गई. हादसे का शिकार हुए चारों युवक लक्ष्मणगढ़ के आस-पास के अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे. जानकारी के अनुसार, सालासर रोड पर दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और उन पर सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए निजी वाहनों की मदद से चारों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया. इसे भी पढ़ें: बड़ा हादसा : नागौर में रोडवेज बस और कार की टक्कर, 4 की मौत