सालासर रोड पर आपस में भिड़ीं दो बाइकें, हादसे में 4 लोगों ने गंवाई जान
दो बाइकों की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई.
Published : May 19, 2026 at 12:29 PM IST
सीकर : लक्ष्मणगढ़ इलाके में सोमवार शाम को सालासर स्टेट हाइवे पर सनवाली गांव के पास दो बाइकों के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में चार युवकों की मौत हो गई. हादसे का शिकार हुए चारों युवक लक्ष्मणगढ़ के आस-पास के अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे. जानकारी के अनुसार, सालासर रोड पर दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और उन पर सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए निजी वाहनों की मदद से चारों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया.
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लक्ष्मणगढ़ थानाप्रभारी रामकुमार यादव ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. चारों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में आज पोस्टमॉर्टम करवाकर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया. हादसे की खबर फैलते ही जिला अस्पताल में ग्रामीणों और परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे के बाद दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है.
हादसे में बलारां थाना क्षेत्र के ढोलास निवासी राजेश नैण (30) पुत्र हरिराम, स्वरूपसर निवासी महेश (35) पुत्र लक्ष्मण सिंह, बैरास निवासी नंदलाल (35) पुत्र मदनलाल और लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के भूमां बासनी निवासी महेंद्र (28) पुत्र जगदीश की मौत हो गई.