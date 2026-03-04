ETV Bharat / state

रुद्रपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार युवक की मौत, बच्ची समेत दो गंभीर घायल

हादसा रुद्रपुर गाबा चौक के पास काशीपुर रोड पर बुधवार दोपहर हुआ.

RUDRAPUR ROAD ACCIDENT
रुद्रपुर में दर्दनाक सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 4, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया. जानकारी के अनुसार गाबा चौक के पास फ्लावर क्षेत्र, काशीपुर रोड पर स्कूटी सवार एक युवक, एक बच्ची और एक अन्य व्यक्ति सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े मिले. बताया जा रहा है कि हादसा गदरपुर रोड फ्लाईओवर के समीप हुआ. जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

इसी दौरान वहां से गुजर रहे दो बाइक सवार युवकों ने मानवता दिखाते हुए तीनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि बच्ची समेत दो अन्य घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

सूचना मिलते ही आदर्श कॉलोनी पुलिस चौकी से कांस्टेबल दिनेश कुमार और हिमांशु टम्टा मौके पर पहुंचे. चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया मृतक की जेब से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं. आधार कार्ड के अनुसार मृतक का नाम सुनील है. वह ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के शिवनगर का निवासी बताया गया है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है. परिजनों की तलाश शुरू कर दी है. क्षेत्र के पार्षद से भी संपर्क किया गया. जिसके बाद मृतक की पहचान की पुष्टि हुई और परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शी गोपाल सरकार ने बताया वह अपनी ससुराल जा रहे थे. तभी रास्ते में भीड़ देखकर रुक गए. उन्होंने देखा कि एक युवक गंभीर अवस्था में पड़ा था. उसके साथ एक बच्ची भी थी. उन्होंने तुरंत घायल को निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

पढे़ं- रुद्रपुर में होली पर हमला, बाइक सवारों ने युवकों पर तानी पिस्टल, बोतल मारकर किया घायल

पढे़ं- नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

रुद्रपुर रोड एक्सीडेंट
रुद्रपुर स्कूटी सवार युवक मौत
RUDRAPUR ROAD ACCIDENT
RUDRAPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.