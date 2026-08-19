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कवर्धा में दर्दनाक हादसा, कार ने मोपेड को मारी टक्कर, एक महिला की मौत

कवर्धा में तेज रफ्तार कार ने मोपेड सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी. इस हादसे में बेटी की मौत हो गई.

Kawardha Road Accident
कवर्धा सड़क हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 3:31 PM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोपेड सवार पिता पुत्री गंभीर हादसे का शिकार हो गए. दुर्घटना में 35 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

कार ने मोपेड को मारी टक्कर, एक की मौत

यह हादसा कुंडा थाना क्षेत्र में हुआ. मुंगेली पंडरिया मार्ग पर डोमसरा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने मोपेल सवार पिता पुत्री को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोपेड सवार 35 वर्षीय फुलेश्वरी निर्मलकर, निवासी डोमसरा, सड़क पर जा गिरी और गंभीर चोट आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. उनके पिता भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद मची अफरा तफरी

यह हादसा बिजली ऑफिस के पास हुआ. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना कुंडा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जांच शुरू की. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

हादसे के बाद कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही हादसे के कारणों की जांच कर रही है. घटना के बाद डोमसरा गांव में शोक का माहौल है.

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छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा
कवर्धा पुलिस
मुंगेली पंडरिया मार्ग
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