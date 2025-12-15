ETV Bharat / state

करनाल में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी कार, शादी से लौट रहे चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत, दो की हालत गंभीर

करनाल में तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में चाचा-भतीजे की मौत हो गई. दो लोग घायल हो गए.

Karnal road accident
करनाल में रफ्तार का कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 15, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: जिले के असंध रोड पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां जलमाना टॉडर्ड पैलेस के पास तेज रफ्तार फोर्ड फिगो कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

दो की मौके पर हुई मौत: हादसे में कार सवार चार लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है. मृतकों की पहचान 50 वर्षीय जसवीर और 33 वर्षीय गुरमीत सिंह के तौर पर हुई है, जो आपस में चाचा-भतीजा थे. हादसे के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए.

Karnal road accident
ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी कार (ETV Bharat)

खुशियां मातम में तब्दील: मृतक के परिजनों ने बताया कि, "सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे. सुबह करीब 3 बजे जैसे ही कार जलमाना टॉडर्ड पैलेस के पास पहुंची, इस बीच सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सीधी टक्कर मार दी. परिवार को इस भयावह हादसे की सूचना सुबह करीब 5 बजे मिली, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया." वहीं, एक अन्य परिजन ने कहा कि, "हादसे में चाचा-भतीजे की जान चली गई, जबकि परिवार के दो बुजुर्ग सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं. शादी से लौटते वक्त हुआ यह हादसा परिवार के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गया है."

शादी से लौट रहे चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया: वहीं, हादसे में घायल लखविंदर और जसवीर सिंह को स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस द्वारा करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस: इधर, सूचना मिलते ही जलमाना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश की जा रही है. परिजनों के बयान दर्ज कर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

चालक फरार: इस बारे में जलमाना चौकी इंचार्ज सुल्तान सिंह ने बताया कि, "फोर्ड फिगो कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दो अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. फरार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच जारी है."

ये भी पढ़ें:नूंह में घने कोहरे का कहर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकराये, इंस्पेक्टर सहित दो की मौत, कई घायल

TAGGED:

KARNAL TRAFFIC ACCIDENT
KARNAL JALMANIA ROAD ACCIDENT
KARNAL TRACTOR TROLLEY COLLISION
KARNAL CAR CRASH
KARNAL ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.