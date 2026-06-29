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झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आई कार ने कांस्टेबल को कुचला, मौत

​झुंझुनूं : जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां शौर्य उद्यान (दोरासर) के पास एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे अपनी बाइक के साथ पैदल चल रहे राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में चूरू जिले के हमीरवास थाने में तैनात सिपाही सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने इलाज के दौरान झुंझुनूं के बीडीके (BDK) अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से मृतक के परिवार और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

​ड्यूटी के बाद लौट रहे थे घर : ​डीएसपी (ग्रामीण) हरि सिंह धायल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक कांस्टेबल सिकंदर (40 वर्ष) चूरू जिले के हमीरवास थाने में पदस्थ थे. रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे वे अपनी बाइक से अपने पैतृक गांव बजावा (रावतका) की ओर जा रहे थे. इसी दौरान शौर्य उद्यान के पास यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ. वर्तमान में कांस्टेबल के शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

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मृतक के भाई विकास ने सदर थाने में आरोपी चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि मेरे भाई की शौर्य उधान के पास रास्ते में अचानक उनकी बाइक खराब हो गई या पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके चलते सिकंदर अपनी बाइक को सड़क किनारे पैदल ले जा रहे थे. ​इसी दौरान, सामने से रॉन्ग साइड में आई एक कार के चालक धर्मवीर सिंह जादौन ने बेहद लापरवाही से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गए.