धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा, तरबूज से भरे खड़े पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत

धमतरी नेशनल हाइवे 30 में रायपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई.

Road Accident Dhamtari
धमतरी सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 11:45 AM IST

2 Min Read
धमतरी: एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है. देर रात एक ट्रक ने तरबूज से भरे पिकअप वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई. एक युवक घायल है.

टायर बदलने के दौरान ट्रक चालक ने मारी टक्कर

यह हादसा धमतरी नेशनल हाइवे 30 में रायपुर रोड में डीपीएस स्कूल के पास हुआ है. जानकारी के अनुसार मानपुर से कलिंदर (तरबूज) भरकर जा रही एक पिकअप क्रमांक CG04 PQ 8948 धमतरी फोरलेन में डीपीएस स्कूल के पास पंचर हो गई. पिकअप का ड्राइवर और साथी सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर टायर बदल रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे अशोक लीलैंड के ट्रक CG17 KU7583 ने पिकअप को अपनी चपेट में ले लिया. ट्रक में आयरन (कच्चा लोहा) भरा था, जिसे रायपुर ले जाया जा रहा था.

Road Accident Dhamtari
खड़ी पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिकअप चालक की मौत

इस हादसे में पिकअप चालक चेतन साहू उम्र 25 वर्ष भेंड्री मगरलोड निवासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि सहयोगी तरुण साहू उम्र 18 वर्ष को हाथ में चोट आई है. घटना बीती रात लगभग 1 बजे की बताई जा रही है.

ट्रक चालक फरार

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद कुछ दूर जाकर ट्रक भी पलट गया. ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

ट्रक को जप्त कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है. यातायात को बहाल कर दिया गया है-राजेश जगत, अर्जुनी थाना प्रभारी

जिला अस्पताल में घायल का इलाज

घटना की सूचना मिलने पर वरदान परमार्थ सेवा संस्था के शिवा प्रधान, डूमन साहू, योगेश साहू और अमन साहू मौके पर पहुंचे. उनकी मदद से शव को जिला अस्पताल के मर्चुरी पहुंचाया गया. वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

