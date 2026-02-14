ETV Bharat / state

धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा, छुट्टी पर घर जा रहे कोबरा बटालियन के तीन जवान सहित चार की मौत

जगदलपुर से रायपुर जा रहे कोबरा बटालियन के जवान की कार खड़े ट्रक से टकरा गई.

ROAD ACCIDENT IN DHAMTARI
धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 12:23 PM IST

Updated : February 14, 2026 at 12:33 PM IST

धमतरी: शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा जिले में हुआ. इस हादसे में तीन कोबरा बटालियन के जवान और एक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई. एक जवान घायल है.

खड़े ट्रक से टकराई कार

यह हादसा एनएच 30 में अर्जुनी थाना क्षेत्र के खपरी बायपास के पास हुआ है. बताया जा रहा है कि खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार कार घुस गई. इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन कोबरा बटालियन के जवान और एक सिविलियन शामिल है. एक जवान घायल है, जिसका प्राथमिक इलाज धमतरी जिला अस्पताल में करने के बाद बेहतर उपचार के लिये रायपुर रेफर किया गया है.

मृतकों के नाम

  • मुकेश कुमार (हेड कास्टेबल) की मौत
  • उमेंद्र सिंह (एसआई) की मौत
  • राजकुमार गौड़ (कांस्टेबल) की मौत
  • हीरालाल नागर सिविलियन ड्राइवर की मौत

घायल का नाम

अभिमान राय (कोबरा बटालियन) घायल, रायपुर रेफर

खड़े ट्रक से टकराई कार (ETV Bharat Chhattisgarh)

घटना की सूचना मिलते ही आला अफसर धमतरी जिला अस्पताल पहुंचे. धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सुबह करीब 8 बजे जगदलपुर से रायपुर की ओर कोबरा बटालियन के जवान छुट्टी पर जा रहे थे. खपरी बायपास के पास जवानों की गाड़ी खड़ी ट्रक से टकरा गई. तीन जवान और ड्राइवर की मौत हुई है. एक जवान घायल है, जिसका इलाज चल रहा है. जवानों के शव ससम्मान उनके गृहग्राम पहुंचाया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि रोड साइड में ट्रक खड़े करने पर कार्रवाई की जाएगी.

सड़क किनारे ट्रक खड़े करने से अक्सर होते हैं हादसे (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं धमतरी महापौर रामू रोहरा ने घायल जवान से मुलाकात की और गृह मंत्री विजय शर्मा से फोन पर घायल जवान अभिमान राय से की बात करवाई.

हादसे के बाद धमतरी जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
Last Updated : February 14, 2026 at 12:33 PM IST

धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा
DHAMTARI
धमतरी रोड एक्सीडेंट
COBRA BATTALION SOLDIERS DIED
ROAD ACCIDENT IN DHAMTARI

संपादक की पसंद

