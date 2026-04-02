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तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, युवक की मौत, दूसरा गंभीर

धमतरी में बाइक सवार दोनों युवक जैसे ही कोयला भट्ठा के पास खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, बाइक से चालक ने नियंत्रण खो दिया.

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धमतरी सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 7:48 AM IST

3 Min Read
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धमतरी: जिले में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई. आमदी रोड स्थित कोयला भट्टी के पास देर रात भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवक हादसे का शिकार हो गए. मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है.

पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक

बनबगौद निवासी नीलेश ठाकुर और बलिडेरा निवासी हरीश कुमार बाइक क्रमांक CG05 AQ 7223 से आमदी की ओर से धमतरी की तरफ आ रहे थे. बताया जा रहा है कि दोनों युवक तेज रफ्तार में थे. जैसे ही वे कोयला भट्ठा के पास स्थित खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, चालक बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सीधे सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा भिड़ा. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल मदद के प्रयास शुरू किए गए.

एक युवक की मौके पर मौत, घायल युवक की हालत गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही वरदान परामर्श सेवा समिति के शिवा प्रधान ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए बिना देर किए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. दोनों घायलों को तत्काल वरदान एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल धमतरी पहुंचाया गया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक जांच के बाद नीलेश ध्रुव को मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरे युवक हरीश कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार घायल को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण

हादसे की सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और मोड़ पर संतुलन बिगड़ना हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है.

इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. मृत युवक के परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, परिवार में मातम छा गया. स्थानीय लोगों ने भी सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था और खतरनाक मोड़ों पर चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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