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भिवानी में दर्दनाक सड़क हादसा : ट्रक से टक्कर में महिला और 5 साल के बच्चे की मौत, 3 घायल

ट्रक से टक्कर में महिला और 5 साल के बच्चे की मौत ( ETV Bharat )

भिवानीः जिले के नरहड़ पीर की दरगाह से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी की ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसा पोकरवास गांव के पास हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी में सवार एक मासूम बच्चे और एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का उपचार जारी है.