भिवानी में दर्दनाक सड़क हादसा : ट्रक से टक्कर में महिला और 5 साल के बच्चे की मौत, 3 घायल
नरहड़ पीर की दरगाह से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी हादसे की शिकार हो गई. 2 की मौत और 3 घायल.
Published : October 2, 2026 at 1:57 PM IST
भिवानीः जिले के नरहड़ पीर की दरगाह से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी की ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसा पोकरवास गांव के पास हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी में सवार एक मासूम बच्चे और एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का उपचार जारी है.
हादसे में 3 घायल अस्पताल में भर्तीः डीएसपी संजीव ने बताया कि "5 लोग नरहड़ पीर, पिलानी की तरफ धार्मिक यात्रा के लिए गए थे. इनमें तीन लोग भिवानी और दो लोग मंढाना क्षेत्र के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. दर्शन के बाद सभी लोग वापस भिवानी लौट रहे थे. सुबह करीब 8:30 बजे के बीच पोकरवास गांव के पास उनकी गाड़ी की भिवानी से लोहारू की ओर जा रहे एक ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसे में 5 से 6 साल के बच्चे अर्णव और करीब 50 से 52 वर्षीय सुलोचना की मौत हो गई. वहीं हादसे में रश्मि, अंजलि और कर्मवीर घायल हैं. घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है. जरूरत पड़ने पर घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर किया जा सकता है.
हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिसः डीएसपी संजीव ने बताया कि "हादसा पोकरवास गांव के पास थाना क्षेत्र में हुआ है. हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि तीन घायल हैं. पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है. वहीं हादसे में किसी महिला के गर्भवती होने की बात पर डीएसपी ने कहा कि "फिलहाल डॉक्टरों की ओर से इस संबंध में कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."