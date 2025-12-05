ETV Bharat / state

भरतपुर में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसे में चाचा–भतीजे की मौत, शादी समारोह से लौटे रहे थे दोनों

हाईवे पर 1 घंटे पड़ा रहा शव ( फोटो ईटीवी भारत भरतपुर )

भरतपुर : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें चाचा–भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना दर्दनाक था कि राह चलते लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. एंबुलेंस एक घंटे तक नहीं पहुंची और इस दौरान दोनों के शव सड़क पर पड़े रहे. बाद में पुलिस ने दोनों शव आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. सारस चौकी प्रभारी एएसआई राधाकिशन ने बताया कि चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव गामड़ी निवासी रूप किशोर पुत्र दौलीराम और उसका भतीजा दीपक उर्फ छोटू पुत्र ओमप्रकाश सेवर के भवनपुरा में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात बाइक से गांव लौट रहे थे. जैसे ही वे केवलादेव उद्यान के सामने पहुंचे, घने के पास बने कट को क्रॉस करते समय एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.