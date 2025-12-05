भरतपुर में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसे में चाचा–भतीजे की मौत, शादी समारोह से लौटे रहे थे दोनों
भरतपुर में शादी समारोह से लौट रहे चाचा-भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई।
Published : December 5, 2025 at 8:36 AM IST
भरतपुर : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें चाचा–भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना दर्दनाक था कि राह चलते लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. एंबुलेंस एक घंटे तक नहीं पहुंची और इस दौरान दोनों के शव सड़क पर पड़े रहे. बाद में पुलिस ने दोनों शव आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए.
सारस चौकी प्रभारी एएसआई राधाकिशन ने बताया कि चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव गामड़ी निवासी रूप किशोर पुत्र दौलीराम और उसका भतीजा दीपक उर्फ छोटू पुत्र ओमप्रकाश सेवर के भवनपुरा में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात बाइक से गांव लौट रहे थे. जैसे ही वे केवलादेव उद्यान के सामने पहुंचे, घने के पास बने कट को क्रॉस करते समय एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
एक घंटे तक सड़क पर पड़े रहे शव : हादसे के तुरंत बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. करीब 10–20 मिनट में मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को सड़क किनारे किया और एंबुलेंस को कई बार कॉल किया, लेकिन एंबुलेंस करीब एक घंटे तक नहीं पहुंची. मजबूरी में पुलिसकर्मियों ने राह से गुजर रही एक एंबुलेंस को रोककर दोनों शवों को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया.
मथुरा गेट थाना प्रभारी दिलावर सिंह भाटी ने बताया कि दोनों शवों को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा. वहीं सारस चौराहा चौकी एएसआई राधा किशन ने बताया कि दोनों युवक भवनपुरा से शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और चीख-पुकार मच गई. परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कट खोलने और हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन चालक को जल्द पकड़ने की मांग की है.