सिरोही में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत, तीन युवकों की मौत
हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.
Published : October 20, 2026 at 9:51 AM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में देर रात दो बाइकों के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. तलवार नाका के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों बाइक जलकर खाक हो गईं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
एएसआई रामनाथ ने बताया कि एक बाइक पर सवार युवक अंबाजी जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान तलवार नाका के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई. दोनों बाइक तेज रफ्तार में थीं. आमने-सामने की जोरदार टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई. हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
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दो की मौके पर, तीसरे ने उपचार के दौरान तोड़ा दम: हादसे की सूचना मिलने पर गिरवर चौकी के एएसआई रामनाथ मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, हादसे में घायल एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है.
दोनों बाइक जलकर हुईं खाक: एएसआई रामनाथ ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों बाइक तेज रफ्तार में होने के कारण आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई, जिससे वे पूरी तरह जल गईं. पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
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पुलिस जुटी हादसे की जांच में: भीषण हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. पुलिस मृतकों की पहचान और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाने में लगी है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के दौरान होने वाले गंभीर सड़क हादसों को लेकर चिंता बढ़ा दी है.