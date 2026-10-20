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सिरोही में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत, तीन युवकों की मौत

सदर थाना आबूरोड ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में देर रात दो बाइकों के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. तलवार नाका के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों बाइक जलकर खाक हो गईं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

एएसआई रामनाथ ने बताया कि एक बाइक पर सवार युवक अंबाजी जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान तलवार नाका के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई. दोनों बाइक तेज रफ्तार में थीं. आमने-सामने की जोरदार टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई. हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.