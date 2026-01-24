ETV Bharat / state

भिलाई में दर्दनाक औद्योगिक हादसा, श्रमिक की मौत

बलौदाबाजार के बाद अब भिलाई में दर्दनाक औद्योगिक हादसा हुआ है.

BHILAI ACCIDENT
भिलाई एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 11:52 AM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
भिलाई: छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां हथखोज हेवी इंडस्ट्रियल एरिया के एक प्लांट में हादसा हुआ. इस घटना में एक श्रमिक, लेखराज कौशल की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच हुआ.

कैसे हुआ हादसा

श्रमिक पहली पाली में काम कर रहा था. इसी दौरान वह अचानक एक भारी बीम के नीचे दब गया. इस हादसे में श्रमिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस हादसे की सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया. फिलहाल पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है.

बलौदाबाजार प्लांट एक्सीडेंट

इससे पहले गुरुवार को बलौदाबाजार के बकुलाही स्थित इस्पात प्लांट में भीषण विस्फोट के 850 से 900 डिग्री गर्म राख मजदूरों पर गिर गई. इस हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं. घटना के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने जांच के आदेश दे दिए हैं. मृत और घायल मजदूर बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं.

प्लांट प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 20- 20 लाख का चेक दिया. 25- 25 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी देने का ऐलान किया है. घायलों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिया गया.

Last Updated : January 24, 2026 at 12:00 PM IST

