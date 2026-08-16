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महराजगंज में दुखद हादसा; रोहिन बैराज में डूबने से युवक और किशोर की मौत

बनैलिया माता रोहिन बैराज के गेट नंबर-3 के पास हुआ हादसा, गोताखोरों ने निकाले शव

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महराजगंज में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 8:16 PM IST

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महराजगंज: परसामलिक थाना क्षेत्र में रविवार शाम युवक और किशोर की रोहिन बैराज में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई. दोनों युवक बनैलिया माता रोहिन बैराज के गेट संख्या-3 के पास नदी में नहाने गए थे. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया.

रोहिन बैराज में डूबे युवक और किशोर (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, रविवार को शाम करीब 4:30 बजे मिश्रौलिया बाजार के स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि बनैलिया माता रोहिन बैराज के पास युवक और किशोर नहाते समय नदी में डूब गए हैं. सूचना मिलते ही परसामलिक थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश शुरू कराई. कुछ देर के प्रयास के बाद दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए.
मौके पर पहुंचे परिजनों ने शवों की पहचान प्रिंस वर्मा (20) पुत्र विनय वर्मा और मोनू साहनी (14) पुत्र पवन साहनी (निवासी महुअवा, थाना सोनौली) के रूप में की.

दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी नौतनवा और नौतनवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब दोनों रोहिन नदी में नहा रहे थे. अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण दोनों डूब गए. घटना के बाद मौके पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही. परसामलिक थाना प्रभारी विवेक सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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