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दुर्ग में एक घर से मिले चार शव, पूरा परिवार हुआ खत्म, रो पड़ा छत्तीसगढ़

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में शुक्रवार को एक घर से चार लोगों के शव बरामद हुए हैं. पुलिस इस केस को खुदकुशी मान रही है.

Durg-Bhilai Mohan Nagar Police Station
दुर्ग भिलाई मोहन नगर थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल सिटी दुर्ग भिलाई में उस वक्त मातम छा गया. जब एक घर से कुल 4 लोगों के शव मिले हैं. सभी सदस्य एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद दुर्ग शहर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव मृतक परिवार के घर पहुंचे. उन्होंने परिजनों से करीब 15 मिनट तक मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया.

घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री गजेंद्र यादव

मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सुबह रायपुर में रहते हुए उन्हें इस घटना के बारे में सूचना मिली. उसके बाद हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं. यहां पूछताछ के दौरान पता चला है कि मृतक दंपति कुछ दिन पहले बालाजी मंदिर के दर्शन कर लौटे थे. मृतक गोविंद साहू शेयर मार्केट से जुड़े व्यवसाय में काम करता था. घटना स्थल से एक लिखित नोट बरामद हुआ है. इस नोट में परिवार ने मानसिक तनाव और पारिवारिक परेशानी की जिक्र किया है. इसमें लिखा गया है कि हमने जन्म दिया है तो हम ही ले जाएंगे.

दुर्ग में चार लोगों की मौत (ETV BHARAT)

पहले दोनों बच्चों की जान ली गई. उसके बाद पति पत्नी ने अपनी जान दी है. एक कमरे में पत्नी चंचल साहू और दोनों बच्चे मृत मिले, जबकि दूसरे कमरे में गोविंद साहू का शव मिला- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़

Education Minister Gajendra Yadav
शिक्षा मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे (ETV BHARAT)

मृतकों की हुई पहचान

मृतकों की पहचान गोविंद साहू, चंचल साहू, दृष्णा साहू और यशवंत साहू के रूप में हुई है. इस घटना में पुलिस ने बच्चों को जहर दिए जाने की आशंका भी व्यक्त की है. घटना की सूचना पर एसएसपी विजय अग्रवाल सहित पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है. सभी शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल समेत अन्य अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है- सुखनंदन राठौर, एएसपी

Incident in Arya Nagar Durg
दुर्ग के आर्य नगर की घटना (ETV BHARAT)

दुर्ग की इस घटना से आर्य नगर कॉलोनी के अलावा पूरे शहर में गम का माहौल है. हर कोई सदमे में है कि एक परिवार ने किस तरह अपनी जीवन लीला खत्म कर ली. पुलिस की तफ्तीश के बाद इस केस में और खुलासा हो सकेगा.

जान देना नहीं है समाधान

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है. यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है, तो कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)

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