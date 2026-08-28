धनबाद में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत, एक-दूसरे को बचाने में गई जान
धनबाद के तोपचांची में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. धनबाद से नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 28, 2026 at 5:23 PM IST
धनबाद: रंगलीटांड में तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. हादसे में दो लड़कियां और एक लड़का शामिल है. बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान एक बच्चा गहरे पानी में फंस गया. उसे बचाने की कोशिश में उसके दोनों साथी भी पानी की गहराई में चले गए और देखते ही देखते तीनों डूब गए.
हादसे के बाद चीख-पुकार. बच्चों को बाहर निकाला गया
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया और तत्काल धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी एसएनएमएमसीएच ले जाया गया. हालांकि. डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.
घटना का इलाका और बच्चों की पहचान
घटना तोपचांची थाना क्षेत्र के रंगलीटांड की है. मृत बच्चों की पहचान रलझल. कुंदरो और आभा के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक. तीनों बच्चे शुक्रवार को तालाब में नहाने के लिए गए थे. बताया जा रहा है कि यह तालाब उनके लिए पहले से परिचित था और वे अक्सर यहां नहाने पहुंचते थे.
एक को बचाने की कोशिश बनी जानलेवा
नहाते हुए एक बच्चा अचानक तालाब के गहरे हिस्से में चला गया और पानी में डूबने लगा. साथी को मुश्किल में देखकर बाकी दोनों बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की. लेकिन मदद की कोशिश ही उनके लिए जानलेवा साबित हुई. दोनों भी गहरे पानी में चले गए और कुछ ही देर में तीनों बच्चे पानी में समा गए.
स्थानीय लोगों की मशक्कत, अस्पताल में मृत घोषित
बच्चों के डूबने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ तालाब के पास जुट गई. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए बच्चों को तलाशना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद तीनों को पानी से बाहर निकाला गया. इसके बाद उन्हें इलाज की उम्मीद में आनन-फानन में एसएनएमएमसीएच पहुंचाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने तीनों बच्चों की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया. एक साथ तीन बच्चों की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली. उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मौके पर पुलिस, इलाके में मातम
हादसे की जानकारी मिलने के बाद तोपचांची पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है. वहीं. इस हादसे के बाद रंगलीटांड इलाके में मातम पसरा हुआ है.
तोपचांची थाना प्रभारी लव कुमार ने कहा कि तालाब में परिजनों के साथ बच्चे स्नान करने के लिए गए थे. नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूब गए. कड़ी मशक्कत के उन्हें पानी से बाहर निकाला गया और SNMMCH अस्पताल ले जाएगा. जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया है.
एक साथ तीन बच्चों की मौत ने पूरे इलाके को गम में डुबो दिया है. जिस तालाब में बच्चे रोजमर्रा की तरह नहाने पहुंचे थे. वहीं कुछ ही देर में मौत का मंजर बन गया. एक साथी को बचाने की कोशिश में तीन जिंदगियां खत्म हो गईं और परिवारों के सामने जिंदगी भर का दुख छोड़ गईं.
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