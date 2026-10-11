आवारा सांड के दौड़ाने पर तालाब में कूदा किसान, डूबने से मौत
दर्दनाक हादसा, पसरा सन्नाटा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:40 PM IST
औरैया: बिधूना कोतवाली क्षेत्र के पुरवा भदौरिया गांव में एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई. खेत की रखवाली करने गए युवक को आवारा सांड ने दौड़ा लिया. सांड से बचने की कोशिश में वह पास के तालाब में गिर गया और डूबने से उसकी जान चली गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
मृतक की जानकारी: पुरवा भदौरिया गांव निवासी दीपू सिंह उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र भगवान सिंह शनिवार देर शाम 8 बजे अपने खेत की रखवाली करने गए थे. इसी दौरान खेत में मौजूद एक आवारा सांड ने उन्हें दौड़ा लिया. अचानक सामने आए सांड से बचने के लिए युवक पास स्थित तालाब की ओर भागे, जहां वह पानी में गिर गए जिससे तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई. काफी देर तक दीपू के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई. इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई. तलाश के दौरान युवक तालाब में डूबे मिले. परिजन और ग्रामीण उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ,आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.- विनेश सिंह, बिधूना कोतवाली प्रभारी
दीपू की मौत से पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है. मृतक छह भाइयों में सबसे छोटे था. ब्लॉक प्रमुख शरद राना ने गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने में मदद करने का आश्वासन दिया.
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