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आवारा सांड के दौड़ाने पर तालाब में कूदा किसान, डूबने से मौत

आवारा सांड के दौड़ाने पर तालाब में कूदा किसान ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: बिधूना कोतवाली क्षेत्र के पुरवा भदौरिया गांव में एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई. खेत की रखवाली करने गए युवक को आवारा सांड ने दौड़ा लिया. सांड से बचने की कोशिश में वह पास के तालाब में गिर गया और डूबने से उसकी जान चली गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई.



मृतक की जानकारी: पुरवा भदौरिया गांव निवासी दीपू सिंह उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र भगवान सिंह शनिवार देर शाम 8 बजे अपने खेत की रखवाली करने गए थे. इसी दौरान खेत में मौजूद एक आवारा सांड ने उन्हें दौड़ा लिया. अचानक सामने आए सांड से बचने के लिए युवक पास स्थित तालाब की ओर भागे, जहां वह पानी में गिर गए जिससे तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई. काफी देर तक दीपू के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई. इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई. तलाश के दौरान युवक तालाब में डूबे मिले. परिजन और ग्रामीण उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

