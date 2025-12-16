ETV Bharat / state

खंडवा में भीषण अग्नि दुर्घटना, एकसाथ तीन घरों में आग, 1 शख्स जिंदा जला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव के अधिकतर लोग गहरी नींद में थे. अचानक सूरज के घर से उठती आग की लपटें देखकर आसपास के लोग जागे और पुलिस व फायरब्रिगेड को सूचना दी. लेकिन आग इतनी तेजी थी कि उसने बाकी के घरों को भी चपेट में ले लिया. इस दौरान सभी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए. हालांकि, जिस मकान में पहले आग लगी थी, वहां सबकुछ राख हो गया.

खंडवा: नर्मदानगर थाना अंतर्गत ग्राम सक्तापुर में एक भीषण दुर्घटना में एक शख्स जिंदा जल गया, वहीं आग ने 3 घरों को चपेट में ले लिया. मंगलवार अल सुबह 5 सूरज राठौर के घर में आग लग गई. आग ने देखते ही देखते तीन मकानों को अपनी चपेट में ले लिया. इस भयानक दुर्घटना में सूरज राठौर की सोते वक्त जिंदा जलने से मौत हो गई. घटना का पता चलते ही एक दर्जन से अधिक फायरफाइटर आग बुझाने में प्रयास में जुटे रहे.

सोते हुए आ गई मौत, शव जलकर खाक

सबसे बुरा हाल मृतक सूरज के घर का हुआ. पड़ोसियों के मुताबिक सकतापुर निवासी सूरज पिता बाबू राठौर (50) गहरी नींद में थे तभी आग लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि सूरज बिस्तर से नहीं उठ पाए और वहीं जलकर खाक हो गए. इस भयानक अग्नि दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है और सभी आग लगने के कारण को लेकर कयास लगा रहे हैं

इनके मकान जलकर खाक

सूरज राठौर के घर में लगी आग ने पड़ोसी दयाराम राठौर और शंकर राठौर के मकान को भी चपेट में ले लिया. आग की लपटें देख परिजन घर से बाहर निकल आए. उन्होंने भाग कर अपनी जान बचा ली, लेकिन मकान में रखा सामान नहीं बचा पाए. दोनों मकान जलकर खाक हो गए.

क्या इस वजह से भड़की आग?

जंगल से लगे सकतापुर गांव में अधिकांश मकान लड़की से बने हुए हैं. जिन मकानों में आग लगी सभी में लकड़ी का अधिक उपयोग किया गया था.अचानक लगी आग से घर पर लगी लकड़ियों ने आग पकड़ ली, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

घटना की जानकारी लगने पर नर्मदानगर थाना प्रभारी निरीक्षक विकास खींची थाने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे. दमकल वाहनों से आग पर काबू पाया गया. थाना प्रभारी विकास खींची ने बताया, '' शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तीन मकान जल गए हैं, जिसमें एक मकान में जलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. वहीं मृतक के पड़ोसी दयाराम ने कहा, '' हमारा घर भी जला है, सब अचानक हुआ, कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है.''