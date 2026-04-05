ETV Bharat / state

रुद्रपुर में टुकटुक की टक्कर में बच्चे की दर्दनाक मौत, दो कारों में भी हुई जबरदस्त भिड़ंत

रुद्रपुर में दो कारों की जबरदस्त टक्कर ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

" बच्चे की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ताकि, मौत के सही कारणों की पुष्टि की जा सके. फिलहाल, परिवार की ओर से कोई तहरीर (लिखित शिकायत) नहीं दी गई है. जैसे ही तहरीर मिलेगी, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. "- महेश कांडपाल, उप निरीक्षक

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बच्चे को एक टुकटुक (छोटा यात्री वाहन) ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका. हादसे के बाद टुकटुक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया.

स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और इलाके के लोग भी स्तब्ध रह गए.

पुलिस उप निरीक्षक महेश कांडपाल ने बताया कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, तत्काल टीम को मौके पर भेजा गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ था.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र में एक बच्चे को टुकटुक ने जोरदार टक्कर मार दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उधर, सिडकुल क्षेत्र में दो कारों की आपस में टक्कर हो गई. जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए.

दो कारों की जोरदार टक्कर, वाहन चकनाचूर: रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर दो तेज रफ्तार कारों के बीच हुई भीषण भिड़ंत में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के दौरान कारों के एयरबैग खुलने से सभी यात्रियों की जान बच गई. हालांकि, कुछ लोग घायल हुए हैं. घटना उस समय हुई, जब दोनों कारें तेज रफ्तार में थीं और चालक नियंत्रण खो बैठे.

कार के उड़े परखच्चे (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, कार संख्या UP 15 DV 8845 में सवार लोग, जो दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, हल्द्वानी की ओर से दिल्ली जा रहे थे. वहीं, दूसरी कार संख्या UK 06 BD 0808 में सवार रुद्रपुर निवासी लोग सिडकुल चौक से मुड़कर सड़क की दूसरी दिशा में जा रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों वाहन तेज गति में थे और अचानक आमने-सामने आ गए. चालक समय रहते वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सके, जिसके चलते दोनों कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

हालांकि, इस भीषण दुर्घटना में एक राहत की बात यह रही कि दोनों कारों में लगे सेफ्टी एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे सभी यात्रियों की जान बच गई. हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल और निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया.

टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त कार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

डॉक्टरों की मानें तो घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है. वहीं, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 स्थित भावेश गोल्ड कोर्ट सोसाइटी निवासी एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं. उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

"हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. ताकि, दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके."- सुरेंद्र सिंह बिष्ट, सिडकुल चौकी प्रभारी

ये भी पढ़ें-