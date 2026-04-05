यूपी में दुखद हादसे; फर्रुखाबाद में थार से कुचलकर महिला की गई जान, इटावा में असम के ट्रेन यात्री की मौत
फर्रुखाबाद में थार अचानक बैक होने से महिला की मौत हो गई. इटावा में ट्रेन पर चढ़ने की जल्दबाजी में यात्री की जान चली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 11:02 AM IST
फर्रुखाबाद/इटावा : यूपी के दो शहरों में हुई दुर्घटनाओं में एक महिला और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों की दुर्घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं. फर्रुखाबाद में अपनी ही थार की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत का वीडियो मीडिया में वायरल हो रहा है. वहीं इटावा के भरथना क्षेत्र में ट्रेन से युवक की मौत का वीडिया वायरल है. ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
फर्रुखाबाद वाली घटना का वायरल वीडियो जिले की किसी काॅलोनी का बताया जा रहा है. वीडियो में महिला थार गाड़ी खड़ी करने के दौरान गेट बंद कर रही थी. उसी दौरान थार अचानक बैक हो गई. इसके बाद महिला थार और दीवार के बीच दबकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. बताया जा रहा कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी. हालांकि इस घटना के बाबत कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.
इटावा ; ट्रेन की चपेट में आकर असम के यात्री की मौत
इटावा के भरथना क्षेत्र में दर्दनाक घटना के बाबत बताया जा रहा कि साम्हो रेलवे स्टेशन के पास ओखा–गुवाहाटी एक्सप्रेस की पैंट्री कार के पहियों से अचानक धुआं निकलने लगा. इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. ट्रेन रुकने पर आसपास के कोच के यात्री नीचे उतर गए. कुछ देर बाद रेलवे की तकनीकी टीम ने खराबी ठीक करके ट्रेन रवाना करने का इशारा किया. इस पर रेलवे ट्रैक के आसपास टहल रहे मुसाफिर तेजी से ट्रेन में चढ़ने लगे. इसी आपाधापी में एक मुसाफिर रेलवे की दूसरी पटरी पर पहुंच गया. तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार में आ रही सियालदह एक्सप्रेस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर से यात्री की मौके पर ही मौत हो गई. यात्री की पहचान असम के नागांव जिले के रहने वाले दिलाबर हुसैन (33) के रूप में हुई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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