भाई दूज पर दर्दनाक हादसा, HRTC बस की चपेट में आने से युवक की मौत
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:34 PM IST
घुमारवीं: भाई दूज के त्योहार पर जहां लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मना रहे थे, वहीं बिलासपुर के घुमारवीं में हुए एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. बस स्टैंड से बाहर निकल रही HRTC की इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर जंगलबेरी से शिमला रूट पर चलने वाली HRTC की इलेक्ट्रिक बस घुमारवीं बस स्टैंड से रवाना हो रही थी. बस जैसे ही स्टैंड से बाहर निकलने लगी, एक युवक उसके पिछले टायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा बस स्टैंड के पास स्थित एक गारमेंट्स की दुकान के नजदीक हुआ. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
सूचना मिलने पर पुलिस थाना घुमारवीं की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी पहचान करने के प्रयास कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक किन परिस्थितियों में बस के पिछले टायर की चपेट में आया. हादसा किस वजह से हुआ और इसमें किसी की लापरवाही रही या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो पाएंगी.