ETV Bharat / state

भाई दूज पर दर्दनाक हादसा, HRTC बस की चपेट में आने से युवक की मौत

घुमारवीं में HRTC बस की चपेट में आने से युवक की मौत ( ETV BHARAT )

घुमारवीं: भाई दूज के त्योहार पर जहां लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मना रहे थे, वहीं बिलासपुर के घुमारवीं में हुए एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. बस स्टैंड से बाहर निकल रही HRTC की इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर जंगलबेरी से शिमला रूट पर चलने वाली HRTC की इलेक्ट्रिक बस घुमारवीं बस स्टैंड से रवाना हो रही थी. बस जैसे ही स्टैंड से बाहर निकलने लगी, एक युवक उसके पिछले टायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा बस स्टैंड के पास स्थित एक गारमेंट्स की दुकान के नजदीक हुआ. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.