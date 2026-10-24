कोटा हाईवे और बूंदी में हुई अलग–अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन जनों की मौत
पारसोली थाना क्षेत्र के भैरू घाटी के पास कोटा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर एक महाराष्ट्र नंबर की कार हादसे का शिकार हो गई.
Published : October 24, 2026 at 6:59 PM IST
चित्तौड़गढ़/बूंदी : कोटा हाईवे और बूंदी में हुई अलग–अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन जनों की मौत हो गई. चित्तौड़गढ़ के पारसोली थाना क्षेत्र में कोटा हाईवे पर शनिवार को एक कार असंतुलित होकर हाईवे किनारे लगे कैमरे के खंभे से टकराई गई और फिर हाईवे से नीचे जा गिरी. इस हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, बूंदी के रामगंज बालाजी बड़ी नहर के पास अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर सड़क से नीचे पलट गया. हादसे के दौरान ट्रैक्टर पर सवार दो युवक इसके नीचे दब गए. दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.
चित्तौड़गढ़ के पारसोली थाना अधिकारी आशुतोष शरण ने बताया कि शनिवार दोपहर में सड़क हादसे की जानकारी मिली थी. इस पर सहायक उप निरीक्षक को मौके पर भेजा गया था. यहां पारसोली थाना क्षेत्र के भैरू घाटी के पास NH-27 (कोटा-चित्तौड़गढ़) पर एक महाराष्ट्र नंबर की कार हादसे का शिकार हो गई. यह कार कोटा से चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रही थी. इस दौरान हाईवे के किनारे लगे कैमरे के खंभे से टकरा कर हाईवे से नीचे गिर गई. इसमें गणेशाराम पुत्र श्योराम निवासी मानपुर, तहसील नावा, जिला नागौर एवं राकेश पुत्र निंबा निवासी गुलजी का खेड़ा, मंगटला, भीलवाड़ा दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली. दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. फिलहाल मौके यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी गई है. परिजनों के आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलटा ट्रैक्टर : बूंदी के सदर थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह के अनुसार हादसा शनिवार को हुआ. राता बरड़ा गांव निवासी दो युवक ट्रैक्टर लेकर रामगंज बालाजी रोड स्थित नेशनल हाईवे से अपने गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रामगंज बालाजी बड़ी नहर के पास ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे जा पलटा. ट्रैक्टर पलटते ही उस पर सवार दोनों युवक उसके नीचे दब गए. हादसा इतना गंभीर था कि दोनों युवक घायल अवस्था में ट्रैक्टर के नीचे फंस गए.
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सिर में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत : पुलिस के अनुसार हादसे में राता बरड़ा निवासी 38 वर्षीय राजेंद्र पुत्र रामरतन प्रजापत और उसका साथी राजू प्रजापत गंभीर रूप से घायल हो गए थे. दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया. प्राथमिक उपचार के दौरान राजेंद्र प्रजापत ने दम तोड़ दिया. बताया गया कि उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी. वहीं, राजू प्रजापत की हालत भी गंभीर बनी हुई थी. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया. सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक राजेंद्र प्रजापत के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.
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