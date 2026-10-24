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कोटा हाईवे और बूंदी में हुई अलग–अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन जनों की मौत

बूंदी में हुए हादसे में पलटा ट्रैक्टर ( ETV Bharat Bundi )

चित्तौड़गढ़/बूंदी : कोटा हाईवे और बूंदी में हुई अलग–अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन जनों की मौत हो गई. चित्तौड़गढ़ के पारसोली थाना क्षेत्र में कोटा हाईवे पर शनिवार को एक कार असंतुलित होकर हाईवे किनारे लगे कैमरे के खंभे से टकराई गई और फिर हाईवे से नीचे जा गिरी. इस हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, बूंदी के रामगंज बालाजी बड़ी नहर के पास अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर सड़क से नीचे पलट गया. हादसे के दौरान ट्रैक्टर पर सवार दो युवक इसके नीचे दब गए. दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.