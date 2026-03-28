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नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से पति-पत्नी की मौत

दिल्ली-मुंबई हाईवे पर दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी की मौत के बाद चार मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया.

ROAD ACCIDENT IN NUH
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 8:18 PM IST

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नूंह: माता-पिता बच्चों की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सहारा होते हैं, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने चार मासूम बच्चों से उनका यह सहारा हमेशा के लिए छीन लिया. दिल्ली-मुंबई हाईवे पर फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है.

खड़ी गाड़ी में मार दी जोरदार टक्करः प्राप्त जानकारी के अनुसार कमालपुरा महुवा निवासी दीपेन्द्र अपनी पत्नी आशा उर्फ अपसरी और परिवार के दो अन्य सदस्यों के साथ कार में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे. जैसे ही वे फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में चैनल नंबर 68 के पास पहुंचे, उनकी कार का टायर पंचर हो गया. इसके बाद वे सड़क किनारे गाड़ी रोककर पंचर ठीक करवा रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक अन्य कार ने उनकी खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दीपेन्द्र और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में घायल दो अन्य लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत (Etv Bharat)

मृतक दंपति के चार बच्चे हैंः घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है. मृतक दंपति के चार बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल है. एक ही पल में इन मासूमों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया, जिससे हर किसी की आंखें नम हो गईं. आसपास के लोग और रिश्तेदार परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हुए हैं.

दूसरे हादसे में महिला की मौत : वहीं इसी रात एक्सप्रेसवे पर एक अन्य हादसे में तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। हालांकि, मृत महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है

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