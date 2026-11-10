दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, शराब के नशे में ट्रक चालक ने आर्मी के वाहन को मारी टक्कर, सेना का जवान शहीद
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा के पास शराब के नशे में धुत ट्रक चालक ने खड़े सैन्य वाहन को टक्कर मार दी.
Published : November 10, 2026 at 9:30 AM IST
कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के एक जवान की जान चली गई, जबकि उनका एक साथी घायल हो गया. हादसा सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के जालिमपुरा टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां खड़े सैन्य ट्रक में पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी.
सूरतगढ़ अभ्यास के लिए जा रहा था सेना का काफिला : सुल्तानपुर थानाधिकारी दौलत साहू ने बताया कि कोटा मिलिट्री स्टेशन से सेना की 9 रैपिड इंजीनियर रेजीमेंट के जवानों का काफिला अभ्यास के लिए सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) स्थित बिडवाल आर्मी एरिया जा रहा था. रास्ते में जालिमपुरा के पास तकनीकी खराबी के चलते सेना का एक ट्रक ब्रेकडाउन हो गया. जवानों ने ट्रक को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया और खराबी जांचने लगे.
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इस दौरान दो जवान नीचे उतरकर ट्रक की खराबी को देख रहे थे. यह ट्रक पूरी तरह से साइड में खड़ा हुआ था. इसी दौरान पीछे से आए एक ट्रक ने अनियंत्रित होते हुए साइड में खड़े आर्मी के ट्रक को टक्कर मार दी. ट्रक के नीचे जांच कर रहे आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम थाना इलाके के रावाडा निवासी 35 वर्षीय नारायण राव पुत्र कनकालाश्रीनू की मौत हो गई है. हादसे में कर्नाटक निवासी जवान दीपक को भी चोटें आईं हैं.
हादसे की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जवानों को अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद नारायण राव को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल जवान दीपक को प्राथमिक उपचार के बाद सैन्य अधिकारी मिलिट्री स्टेशन ले गए, जहां आर्मी अस्पताल में उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार दीपक खतरे से बाहर है. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शहीद जवान की पार्थिव देह सैन्य अधिकारियों को सौंप दी है. उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा.
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शराब के नशे में था आरोपी चालक, मुकदमा दर्ज : थानाधिकारी ने बताया कि टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक रामजीत (निवासी अंबाला, हरियाणा) को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया था. जांच में सामने आया कि घटना के वक्त चालक शराब के नशे में धुत था. वह मध्य प्रदेश से एलपीजी सिलेंडर भरकर अंबाला जा रहा था. सेना के अधिकारी पुष्पक शर्मा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना के बाद दोनों ट्रकों को मौके से हटा लिया गया था.
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