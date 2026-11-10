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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, शराब के नशे में ट्रक चालक ने आर्मी के वाहन को मारी टक्कर, सेना का जवान शहीद

एक्सप्रेसवे पर आर्मी ट्रक को मारी टक्कर ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के एक जवान की जान चली गई, जबकि उनका एक साथी घायल हो गया. हादसा सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के जालिमपुरा टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां खड़े सैन्य ट्रक में पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी.