नूंह में दिल्ली-अलवर रोड पर दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत
हरियाणा के नूंह में दिल्ली अलवर रोड पर दो बाइकों की टक्कर हो गई है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है.
Published : May 11, 2026 at 8:19 PM IST
नूंह : हरियाणा के नूंह मेवात में हादसों के लिए कुख्यात हो चुके दिल्ली-अलवर रोड पर सोमवार को एक और भीषण सड़क हादसा हो गया. थाना शहर फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के अंतर्गत अरावली पब्लिक स्कूल, रंगाला राजपुर के सामने सुबह करीब 11 बजे दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
दो मोटरसाइकिलों की टक्कर : जानकारी के अनुसार दुर्घटना में दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर कुल चार लोग सवार थे. हादसे में दीन मोहम्मद पुत्र नवाज खान निवासी रंगाला राजपुर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरे मृतक की पहचान अर्जुन पुत्र भीम सिंह निवासी बीमा, फिरोजपुर झिरका के रूप में हुई है. हादसे में साहिल पुत्र दीन मोहम्मद और कौशल्या पुत्री जगदीश निवासी बीमा घायल हो गए हैं. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
फोरलेन को जल्द से जल्द बनाने की मांग : सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है. गौरतलब है कि दिल्ली-अलवर रोड पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते ये सड़क मेवात क्षेत्र में हादसों का केंद्र बनती जा रही है. स्थानीय लोगों ने सरकार से फोरलेन को जल्द से जल्द बनाने की मांग की है ताकि हादसों में कमी आए.
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