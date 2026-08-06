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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से युवक की मौत! मृतक की पहचान में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके स्थित देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआती जांच में आशंका है कि युवक हाई वोल्टेज बिजली के तारों की चपेट में आने से झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है.

डीसीपी राहुल अलवल के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर-52 के पास डिवाइडर पर एक करीब 25 वर्षीय युवक अचेत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया. जांच के दौरान पता चला कि युवक करीब छह फीट ऊंची डिवाइडर रेलिंग पार करने की कोशिश कर रहा था.

डीसीपी राहुल अलवल के मुताबिक, प्राथमिक जांच में आशंका है कि रेलिंग पार करने के बाद वह पिलर नंबर-52 के पास लगे इलेक्ट्रिकल पैनल पर चढ़ गया, जहां उसका संपर्क हाई वोल्टेज बिजली के तारों से हो गया. करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया. पुलिस ने तत्काल युवक को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल (जेपीसी) पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है.