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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से युवक की मौत! मृतक की पहचान में जुटी पुलिस

देहरादून एक्सप्रेसवे के इलेक्ट्रिकल पैनल पर चढ़ा युवक, पिलर नंबर-52 के पास हुआ हादसा.

डेड बॉडी
डेड बॉडी (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 3:12 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके स्थित देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआती जांच में आशंका है कि युवक हाई वोल्टेज बिजली के तारों की चपेट में आने से झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है.

डीसीपी राहुल अलवल के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर-52 के पास डिवाइडर पर एक करीब 25 वर्षीय युवक अचेत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया. जांच के दौरान पता चला कि युवक करीब छह फीट ऊंची डिवाइडर रेलिंग पार करने की कोशिश कर रहा था.

डीसीपी राहुल अलवल के मुताबिक, प्राथमिक जांच में आशंका है कि रेलिंग पार करने के बाद वह पिलर नंबर-52 के पास लगे इलेक्ट्रिकल पैनल पर चढ़ गया, जहां उसका संपर्क हाई वोल्टेज बिजली के तारों से हो गया. करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया. पुलिस ने तत्काल युवक को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल (जेपीसी) पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है.

दिल्ली पुलिस इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. यह धारा किसी व्यक्ति की आकस्मिक या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत (जैसे करंट लगना, दुर्घटना या आत्महत्या) के मामलों में पुलिस को जांच करने और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपने का अधिकार देती है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो सकेगा. साथ ही, स्थानीय थानों के जरिए मृतक की शिनाख्त करने की कोशिशें तेज कर दी गई है, ताकि जल्द से जल्द उसके परिजनों से संपर्क किया जा सके.

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