अलवर-करौली नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा: दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 2 युवकों की दर्दनाक मौत
राजगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में ओमप्रकाश और दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : March 10, 2026 at 7:54 AM IST
अलवर : जिले के राजगढ़ थाना अंतर्गत अलवर-करौली नेशनल हाईवे 921 पर सोमवार देर रात दो बाइकों की भीषण टक्कर हो गई. दुर्घटना इतनी भयानक थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं इस घटना में दो युवक गंभीर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना राजगढ़ थाना पुलिस को दी गई जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को पिनान अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया.
राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि अलवर करौली नेशनल हाईवे पर गैस एजेंसी के पास दो बाइकों की टक्कर हो गई. इस सूचना पर थाने से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि घटना में दो लोगों की मौत हुई है. जिनके शव को राजगढ़ सीएचसी में रखवाया गया है, जहां मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. वहीं घटना में दो युवक घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इसे भी पढ़ें: सड़कों पर मौत का कहर: अनूपगढ़ में दादा-पोती ने तो बूंदी में तीन बेटियों के पिता ने तोड़ा दम
मृतक के परिजन मोनू कुमार जांगिड़ ने बताया कि सोमवार को युवक ओमप्रकाश जांगिड़ व दिनेश जांगिड़ दोनों दिगवाड़ा क्षेत्र में किसी परिचित के घर से अपने घर मुंडावर की ओर लौट रहे थे. इस दौरान पिनान क्षेत्र के पास अलवर करौली मेगा हाईवे पर सामने से आ रही एक बाइक से टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई. उन्होंने बताया घटना के बाद मौके पर एंबुलेंस के जरिए दोनों को पिनान अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मृतकों के शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना में दो अन्य युवक टिंकू व प्रभु दयाल घायल हो गए, जिन्हें पिनान में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया. गंभीर घायल दोनों युवक मंडावर से सेटरिंग का काम कर राजगढ़ लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ.