आगरा में दर्दनाक हादसा; बाइक सवार 2 MBBS छात्रों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

आगरा: आगरा-मथुरा हाईवे पर रविवार देर शाम भीषण हादसा हो गया, जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज के दो एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई. इसमें एक छात्र आगरा और दूसरा हरदोई का था. डिवाइडर से दोनों के सिर से इतनी तेज टकराए कि हेलमेट भी फट गया. हादसे में मेडिकल छात्रों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. इमरजेंसी और पोस्टमार्टम के बाहर देर रात तक मेडिकल छात्र, डॉक्टर्स की भीड़ लगी रही. पुलिस ने रात में ही दोनों ही शवों का पोस्टमार्टम कराया. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हादसा करके भागे वाहन की तलाश शुरू कर दी है.

हरीपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि हादसा रविवार देर शाम छह बजे हुआ. आगरा-मथुरा हाईवे पर आईएसबीटी पुल से पहले कट के पास किसी वाहन ने बाइक सवार दोनों छात्रों को चपेट में ले लिया. बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई. जोरदार टक्कर से बाइक सवार युवकों के सिर डिवाइडर से टकराए, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी. दोनों के मुंह और सिर से खून बहने लगा. हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. वाहनों के पहिए थम गए.

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमा साथी छात्र और डॉक्टर्स. (Photo Credit; Agra Police Commissionerate)

दोनों एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र: इधर, हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया. दोनों ही गंभीर हालत होने पर एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही बाइक सवार दोनों छात्रों ने दम तोड़ दिया. दोनों की पहचान सिद्ध गर्ग (22) पुत्र राजेश अग्रवाल निवासी विमल वाटिका, कमला नगर और तनिष्क गुप्ता (22) पुत्र अरविंद गुप्ता निवासी आवास विकास कॉलोनी, हरदोई के रूप में हुई. दोनों एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र थे. हादसे में मेडिकल कॉलेज के छात्रों की सूचना पर मेडिकल कॉलेज के छात्र और परिजन मौके पर पहुंच गए.

भागे वाहन की तलाश: हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी के जरिए हादसा करने वाले वाहन और चालक का पता किया जा रहा है. हादसे में छात्रों की बाइक को मामूली नुकसान पहुंचा है. प्राथमिक जांच में बाइक केवल 20 से 25 प्रतिशत ही क्षतिग्रस्त है. संभावना है कि दुर्घटना किसी छोटे वाहन की टक्कर से हुई है.