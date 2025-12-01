आगरा में दर्दनाक हादसा; बाइक सवार 2 MBBS छात्रों की मौत, परिवार में मचा कोहराम
दोनों तृतीय वर्ष के छात्र, टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी पुलिस.
आगरा: आगरा-मथुरा हाईवे पर रविवार देर शाम भीषण हादसा हो गया, जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज के दो एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई. इसमें एक छात्र आगरा और दूसरा हरदोई का था. डिवाइडर से दोनों के सिर से इतनी तेज टकराए कि हेलमेट भी फट गया. हादसे में मेडिकल छात्रों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. इमरजेंसी और पोस्टमार्टम के बाहर देर रात तक मेडिकल छात्र, डॉक्टर्स की भीड़ लगी रही. पुलिस ने रात में ही दोनों ही शवों का पोस्टमार्टम कराया. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हादसा करके भागे वाहन की तलाश शुरू कर दी है.
हरीपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि हादसा रविवार देर शाम छह बजे हुआ. आगरा-मथुरा हाईवे पर आईएसबीटी पुल से पहले कट के पास किसी वाहन ने बाइक सवार दोनों छात्रों को चपेट में ले लिया. बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई. जोरदार टक्कर से बाइक सवार युवकों के सिर डिवाइडर से टकराए, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी. दोनों के मुंह और सिर से खून बहने लगा. हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. वाहनों के पहिए थम गए.
दोनों एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र: इधर, हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया. दोनों ही गंभीर हालत होने पर एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही बाइक सवार दोनों छात्रों ने दम तोड़ दिया. दोनों की पहचान सिद्ध गर्ग (22) पुत्र राजेश अग्रवाल निवासी विमल वाटिका, कमला नगर और तनिष्क गुप्ता (22) पुत्र अरविंद गुप्ता निवासी आवास विकास कॉलोनी, हरदोई के रूप में हुई. दोनों एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र थे. हादसे में मेडिकल कॉलेज के छात्रों की सूचना पर मेडिकल कॉलेज के छात्र और परिजन मौके पर पहुंच गए.
भागे वाहन की तलाश: हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी के जरिए हादसा करने वाले वाहन और चालक का पता किया जा रहा है. हादसे में छात्रों की बाइक को मामूली नुकसान पहुंचा है. प्राथमिक जांच में बाइक केवल 20 से 25 प्रतिशत ही क्षतिग्रस्त है. संभावना है कि दुर्घटना किसी छोटे वाहन की टक्कर से हुई है.
मां-बाप का रो रोकर हाल बेहाल : मृतक मेडिकल छात्र सिद्ध के पिता राजेश अग्रवाल जनरेटर स्पेयर का कारोबार करते हैं. पिछले दस वर्षों से गिरिराज सेवा मंडल से जुड़े हैं. परिवार समाज सेवा में भी सक्रिय है. शहर में उनका परिवार ‘गेंदालाल दाल वालों’ के नाम से जाना जाता है. सिद्ध गर्ग की मौत की सूचना पर बेटे का शव देखते मां-बाप दहाड़ मारकर रोने लगे. परिजनों ने दोनों को मुश्किल से संभाला. सिद्ध का बड़ा भाई अक्षत गर्ग बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उसे हादसे की सूचना दी गई. सिद्ध और तनिष्क के खोने का साथियों को गहरा सदमा लगा है.
हरदोई के ईंट-भट्ठा व्यवसायी का बेटा था तनिष्क: बता दें कि हरदोई के आवास विकास कॉलोनी निवासी अरविंद गुप्ता को बेटे तनिष्क गुप्ता की हादसे में मौत की खबर मिली तो कोहराम मच गया. अरविंद गुप्ता हादसे की खबर मिलते ही पत्नी और परिजनों के साथ आगरा पहुंचे. तनिष्क चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था. बेटे की मौत की खबर सुनकर परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है.
देर रात में कराया दोनों का पोस्टमार्टम: हादसे में जान गंवाने वाले सिद्ध और उसके साथी तनिष्क गुप्ता का पोस्टमार्टम रविवार देर रात ही कराया गया. सिद्ध का शव परिजन घर ले आए. वहीं, तनिष्क का शव डीप फ्रीजर में रखवाया. क्योंकि, रविवार देर रात जब तनिष्क के माता-पिता आगरा के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो बेटे का शव देखकर घबरा गए. दोनों का रो रोकर बुरा हाल था.
दोस्त के जाने की कहकर घर से निकले थे : व्यापारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि बेटा सिद्ध रविवार दोपहर 2:30 बजे बोदला में दोस्त के यहां जाने की बात कहकर निकला था. शाम करीब 6:15 बजे हादसे की सूचना मिली. फोन करने वाले सिर्फ इतना कहा गया कि सिद्ध का एक्सीडेंट हो गया है. तुरंत सिकंदरा हॉस्पिटल आ जाओ.
