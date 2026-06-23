सूरजपुर में करंट से 20 साल के नौजवान की मौत, जांच में जुटी पुलिस
सूरजपुर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक बाड़ी में गया था यहीं उसे करंट लग गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 6:12 PM IST
सूरजपुर: जिले में एक युवक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई. युवक खेत में गया था और यहीं पर फसल और सब्जियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए करंट की चपेट में वह आ गया. युवक को बिजली का झटका लगा और उसकी जान चली गई. इस दुखद घटना से कोतवाली थाना क्षेत्र में मातम पसर गया है.
जानिए कैसे हुआ हादसा ?
दरअसल पूरा मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट गांव का है. जहां 20 वर्षीय युवक भीमसेन खेत की बाड़ी की तरफ गया हुआ था. इसी दौरान वह बाड़ी की सुरक्षा के लिए लगाए गए बिजली करंट के संपर्क में आ गया. करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई.घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक युवक भीमसेन शराब के नशे में था. इसी दौरान वह बाड़ी में लगाए गए झटका करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी
इस घटना के बाद खेत और बाड़ी में लगाए जाने वाले अवैध या असुरक्षित बिजली तारों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों और सब्जियों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कई लोग झटका करंट का उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार यह जानलेवा साबित हो जाता है.फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही घटना की पूरी परिस्थितियां स्पष्ट हो पाएगी.