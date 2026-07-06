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सोनीपत में दर्दनाक हादसा, दो ट्रकों की टक्कर, बिहार निवासी चालक केबिन में जिंदा जला

सोनीपत: केएमपी हाईवे पर सोनीपत में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद एक ट्रक के केबिन में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक केबिन से बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा जल गया. मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बाबर के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर खरखौदा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलाः मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत से गुजरने वाले केएमपी हाईवे पर दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि हादसे के समय चालक केबिन के अंदर ही मौजूद था. आग लगने के बाद उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और वह जिंदा जल गया.