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सीकर में दर्दनाक हादसा: हाईवे पर खड़े ट्रोले में घुसा तेज रफ्तार ट्रेलर, दो की मौत, एक गंभीर

ट्रोले और ट्रेलर की भिड़ंत में दो की मौत ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )