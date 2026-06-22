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सीकर में दर्दनाक हादसा: हाईवे पर खड़े ट्रोले में घुसा तेज रफ्तार ट्रेलर, दो की मौत, एक गंभीर

खड़े वाहन से टकराया ट्रेलर, हरियाणा के युवक सहित दो लोगों ने गंवाई जान.

ट्रोले और ट्रेलर की भिड़ंत में दो की मौत
ट्रोले और ट्रेलर की भिड़ंत में दो की मौत (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 10:20 AM IST

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सीकर : जिले के रामगढ़ क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. चूरू हाईवे पर दारूल उलूम मदरसा के पास खड़े ट्रोले में तेज रफ्तार ट्रेलर पीछे से जा घुसा. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

दो की मौके पर मौत : रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चूरू रेफर कर दिया गया. पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले एक मृतक हरियाणा के जींद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. एक व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है. मृतक की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सूचना दे दी गई है.

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जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह उस समय हुई जब ट्रेलर चूरू हाईवे से गुजर रहा था. इसी दौरान चालक ने संतुलन खो दिया और सड़क किनारे खड़े ट्रोले से जा टकराया. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर रामगढ़ सेठान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेलर में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

दोनों शवों को रामगढ़ के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश ने बताया कि मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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