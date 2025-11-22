ETV Bharat / state

मातम में बदली शादी की खुशियां, तीन बच्चों की दर्दनाक मौत से दहला छपरा

छपरा में दर्दनाक हादसा हुआ है. गांव के एक निजी मछली पालन के लिए बने पोखरे में डूबने से तीन मासूमों की मौत हो गई.

Tragic accident in saran
छपरा में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 22, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सारण: छपरा के एकमा थाना क्षेत्र से शनिवार मछली पालन के क्रम में बनाए गए एक पोखरे में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया. घरों में चीख-पुकार और मातम का माहौल बन गया है.

तीन बच्चों की डूबने से मौत: मृत बच्चों में दो चचेरे भाई-बहन हैं. मृतकों की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के परसा पूर्वी पंचायत के धनवती गांव निवासी मनोज मांझी का 4 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार और सरोज मांझी के 3 वर्षीय पुत्री तान्या कुमारी के रूप में हुई है. तीसरी मृतका सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पकवालिया गांव निवासी 6 वर्षीय सोनी कुमारी बताई जा रही है, जो अपने मामा के घर शादी में आई हुई थी.

मातम में बदली शादी की खुशियां: परिवार में खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया. परिजनों ने बताया कि तीनों बच्चे घर के पास खेलते-खेलते कैसे पोखरा में पहुंच गए पता नहीं चला. किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वे कब मछली पालन वाले पोखरे की ओर चले गए.

Tragic accident in saran
परिवार में कोहराम (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने देखा शव: काफी देर तक जब बच्चे वापस नहीं आए तो उन्हें ढूंढना शुरू किया गया. इसी दौरान ग्रामीणों की नजर पोखरे में तैर रहे एक शव पर पड़ी. लोग जैसे ही बच्चे को बाहर निकालने लगे, वैसे ही एक-एक कर दो और शव मिले. क्षणभर में चारों ओर चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

पोखरे के चारों ओर सुरक्षा दीवार की मांग: आनन-फानन ग्रामीणों की मदद से तीनों को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. इरफान ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. एकमा थानाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद सिंह ने बताया कि यह बेहद दुखद घटना है. तीन मासूमों की एक साथ मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे पोखरों के चारों ओर सुरक्षा दीवार या बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो.

Tragic accident in saran
रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

"तीनों बच्चों की मौत पोखरे में डूबने से हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा."- ध्रुव प्रसाद सिंह, एकमा थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें

छठ की खुशियां मातम में बदली, नालंदा में अलग-अलग हादसों में 6 की मौत

मातम में बदली महापर्व छठ की खुशियां, बिहार में छठ घाट पर डूबने से 4 बच्चों की मौत

बिहार में दिवाली पर बड़ा हादसा, नदी में नहाने के दौरान 4 लड़कियां डूबीं, 3 की मौत

TAGGED:

TRAGIC ACCIDENT IN CHAPRA
ACCIDENT IN SARAN
DIED DUE TO DROWNING IN CHAPRA
छपरा में डूबने से मौत
TRAGIC ACCIDENT IN SARAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.