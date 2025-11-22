ETV Bharat / state

मातम में बदली शादी की खुशियां, तीन बच्चों की दर्दनाक मौत से दहला छपरा

सारण: छपरा के एकमा थाना क्षेत्र से शनिवार मछली पालन के क्रम में बनाए गए एक पोखरे में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया. घरों में चीख-पुकार और मातम का माहौल बन गया है.

तीन बच्चों की डूबने से मौत: मृत बच्चों में दो चचेरे भाई-बहन हैं. मृतकों की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के परसा पूर्वी पंचायत के धनवती गांव निवासी मनोज मांझी का 4 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार और सरोज मांझी के 3 वर्षीय पुत्री तान्या कुमारी के रूप में हुई है. तीसरी मृतका सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पकवालिया गांव निवासी 6 वर्षीय सोनी कुमारी बताई जा रही है, जो अपने मामा के घर शादी में आई हुई थी.

मातम में बदली शादी की खुशियां: परिवार में खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया. परिजनों ने बताया कि तीनों बच्चे घर के पास खेलते-खेलते कैसे पोखरा में पहुंच गए पता नहीं चला. किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वे कब मछली पालन वाले पोखरे की ओर चले गए.

ग्रामीणों ने देखा शव: काफी देर तक जब बच्चे वापस नहीं आए तो उन्हें ढूंढना शुरू किया गया. इसी दौरान ग्रामीणों की नजर पोखरे में तैर रहे एक शव पर पड़ी. लोग जैसे ही बच्चे को बाहर निकालने लगे, वैसे ही एक-एक कर दो और शव मिले. क्षणभर में चारों ओर चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.