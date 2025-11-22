मातम में बदली शादी की खुशियां, तीन बच्चों की दर्दनाक मौत से दहला छपरा
छपरा में दर्दनाक हादसा हुआ है. गांव के एक निजी मछली पालन के लिए बने पोखरे में डूबने से तीन मासूमों की मौत हो गई.
Published : November 22, 2025 at 7:39 PM IST
सारण: छपरा के एकमा थाना क्षेत्र से शनिवार मछली पालन के क्रम में बनाए गए एक पोखरे में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया. घरों में चीख-पुकार और मातम का माहौल बन गया है.
तीन बच्चों की डूबने से मौत: मृत बच्चों में दो चचेरे भाई-बहन हैं. मृतकों की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के परसा पूर्वी पंचायत के धनवती गांव निवासी मनोज मांझी का 4 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार और सरोज मांझी के 3 वर्षीय पुत्री तान्या कुमारी के रूप में हुई है. तीसरी मृतका सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पकवालिया गांव निवासी 6 वर्षीय सोनी कुमारी बताई जा रही है, जो अपने मामा के घर शादी में आई हुई थी.
मातम में बदली शादी की खुशियां: परिवार में खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया. परिजनों ने बताया कि तीनों बच्चे घर के पास खेलते-खेलते कैसे पोखरा में पहुंच गए पता नहीं चला. किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वे कब मछली पालन वाले पोखरे की ओर चले गए.
ग्रामीणों ने देखा शव: काफी देर तक जब बच्चे वापस नहीं आए तो उन्हें ढूंढना शुरू किया गया. इसी दौरान ग्रामीणों की नजर पोखरे में तैर रहे एक शव पर पड़ी. लोग जैसे ही बच्चे को बाहर निकालने लगे, वैसे ही एक-एक कर दो और शव मिले. क्षणभर में चारों ओर चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.
पोखरे के चारों ओर सुरक्षा दीवार की मांग: आनन-फानन ग्रामीणों की मदद से तीनों को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. इरफान ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. एकमा थानाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद सिंह ने बताया कि यह बेहद दुखद घटना है. तीन मासूमों की एक साथ मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे पोखरों के चारों ओर सुरक्षा दीवार या बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो.
"तीनों बच्चों की मौत पोखरे में डूबने से हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा."- ध्रुव प्रसाद सिंह, एकमा थानाध्यक्ष
