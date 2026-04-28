नागौर के हर्सोलाव में पसरा मातम, डिग्गी में डूबने से एक ही परिवार के तीन चिराग बुझे
नागौर के हर्सोलाव में खेत की डिग्गी में पाइपलाइन ठीक करते समय गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई.
Published : April 28, 2026 at 8:24 AM IST
नागौर : जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां सोमवार को एक ही परिवार के तीन युवाओं की मौत ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया. मेड़ता के गोटन थाना अंतर्गत हर्सोलाव गांव में कृषि कार्य के दौरान हुए इस हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं. मेड़ता के गोटन स्थित हर्सोलाव क्षेत्र में इस दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों और उनके भतीजे की मौत हो गई. खेत पर कृषि कार्य के दौरान पानी की डिग्गी में फिसलकर गिरे बड़े भाई को बचाने उतरे दो अन्य भी हादसे का शिकार हो गए. बचाव के दौरान सहारे के लिए पकड़ी गई रस्सी टूट गई, जिससे तीनों गहरे पानी में डूब गए.
गोटन थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि मनीष खेत की डिग्गी पर कुछ काम कर रहा था इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया. मनीष को डूबता देख उसका भाई रवींद्र और भतीजा यशपाल भी उसे बचाने निकले लेकिन वह भी दलदल वाले पानी की चपेट में आ गए. फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है.
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जानकारी के अनुसार हर्सोलाव निवासी पुखराज गुर्जर के पुत्र मनीष (19) खेत पर बनी डिग्गी के पास पाइपलाइन ठीक कर रहा था. इसी दौरान पैर फिसलने से वह डिग्गी में गिर गया. भाई को डूबता देख रविंद्र (16) और भतीजा यशपाल (15) उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में उतर गए. तीनों ने बाहर निकलने के लिए रस्सी का सहारा लिया, लेकिन अचानक रस्सी टूट गई. तैरना नहीं आने के कारण तीनों गहरे पानी और दलदल में फंस गए. कुछ ही देर में तीनों की सांसें थम गईं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.