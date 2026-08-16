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यूपी में हादसे, मथुरा में डंपर ने भाई-बहन को रौंदा, मौके पर मौत, बरेली में पति की जान गई

मथुरा/लखनऊ/बरेली: यूपी के अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में कुल 2 लोगों की मौत हो गई. मथुरा के औरंगाबाद इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने 5 लोगों को चपेट में ले लिया. जिसमें बेटा और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां घायल है. पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया है. दूसरी घटना में लखनऊ के पारा इलाके में कंटेनर की चपेट में आकर बाइक सवार घायल हो गया. इस घटना से गुस्साए लोगों ने मोहान रोड जाम कर दी. कंटेनर पर पथराव कर शीशा तोड़ दिया. जबकि बरेली में मां-पिता की इकलौती संतान को हादसे ने छीन लिया.

पहली घटना मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र औरंगाबाद इलाके की है. बताया जा रहा है कि श्रीजी कॉलोनी निवासी गीता (40) अपने बेटे प्रशांत (20) और 6 वर्षीय बेटी आयरा के साथ दुकान पर सामान खरीदने के लिए गई थीं. तभी तेज रफ्तार डंपर ने तीनों समेत कुल 5 लोगों को चपेट में ले लिया. जिसमें प्रशांत और आयरा की मौके पर मौत हो गई. गीता गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लिया है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया औरंगाबाद क्षेत्र इलाके में एक अनियंत्रित डंपर ने 5 लोगों को चपेट में ले लिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. मृतक प्रशांत और आयरा की मौत हुई है. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. फिलहाल डंपर चालक को हिरासत में लिया गया है.

बरेली: मंदिर से पूजा कर लौट रहे दंपति हादसे का शिकार बने, पति की मौत

नवाबगंज-सेंथल रोड पर एक हादसे में 36 वर्षीय सूरज उर्फ रिंकू की मौत हो गई. सूरज अपनी पत्नी सरिता को दवा दिलाकर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा भिड़ी. सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी सरिता को भी चोटें आईं.

हादसे के बाद परिजन आनन-फानन में दोनों को सीएचसी लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने सूरज को मृत घोषित कर दिया. सरिता की हालत को देखते हुए परिजन उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए.

सूरज की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वह पांच बहनों में इकलौते भाई थे. चार बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बहन की शादी को लेकर सूरज ने कई सपने संजो रखे थे. बेटे की अचानक मौत से मां मुन्नी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है.

सूरज अपने पीछे पत्नी सरिता, करीब पांच साल की बेटी और पांच माह के बेटे को छोड़ गए हैं. उनका मासूम बेटा भी बीमार है और निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिजनों के मुताबिक, बेटे की बीमारी को लेकर सूरज काफी चिंतित रहते थे और उसके इलाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे.