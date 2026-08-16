यूपी में हादसे, मथुरा में डंपर ने भाई-बहन को रौंदा, मौके पर मौत, बरेली में पति की जान गई
लखनऊ में कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल, सड़क जाम, पथराव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 6:04 PM IST
मथुरा/लखनऊ/बरेली: यूपी के अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में कुल 2 लोगों की मौत हो गई. मथुरा के औरंगाबाद इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने 5 लोगों को चपेट में ले लिया. जिसमें बेटा और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां घायल है. पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया है. दूसरी घटना में लखनऊ के पारा इलाके में कंटेनर की चपेट में आकर बाइक सवार घायल हो गया. इस घटना से गुस्साए लोगों ने मोहान रोड जाम कर दी. कंटेनर पर पथराव कर शीशा तोड़ दिया. जबकि बरेली में मां-पिता की इकलौती संतान को हादसे ने छीन लिया.
पहली घटना मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र औरंगाबाद इलाके की है. बताया जा रहा है कि श्रीजी कॉलोनी निवासी गीता (40) अपने बेटे प्रशांत (20) और 6 वर्षीय बेटी आयरा के साथ दुकान पर सामान खरीदने के लिए गई थीं. तभी तेज रफ्तार डंपर ने तीनों समेत कुल 5 लोगों को चपेट में ले लिया. जिसमें प्रशांत और आयरा की मौके पर मौत हो गई. गीता गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लिया है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया औरंगाबाद क्षेत्र इलाके में एक अनियंत्रित डंपर ने 5 लोगों को चपेट में ले लिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. मृतक प्रशांत और आयरा की मौत हुई है. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. फिलहाल डंपर चालक को हिरासत में लिया गया है.
बरेली: मंदिर से पूजा कर लौट रहे दंपति हादसे का शिकार बने, पति की मौत
नवाबगंज-सेंथल रोड पर एक हादसे में 36 वर्षीय सूरज उर्फ रिंकू की मौत हो गई. सूरज अपनी पत्नी सरिता को दवा दिलाकर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा भिड़ी. सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी सरिता को भी चोटें आईं.
हादसे के बाद परिजन आनन-फानन में दोनों को सीएचसी लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने सूरज को मृत घोषित कर दिया. सरिता की हालत को देखते हुए परिजन उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए.
सूरज की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वह पांच बहनों में इकलौते भाई थे. चार बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बहन की शादी को लेकर सूरज ने कई सपने संजो रखे थे. बेटे की अचानक मौत से मां मुन्नी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है.
सूरज अपने पीछे पत्नी सरिता, करीब पांच साल की बेटी और पांच माह के बेटे को छोड़ गए हैं. उनका मासूम बेटा भी बीमार है और निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिजनों के मुताबिक, बेटे की बीमारी को लेकर सूरज काफी चिंतित रहते थे और उसके इलाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे.
हाफिजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सूरज पत्नी को दवा दिलाने जा रहे थे, तभी लड़खड़ाकर खंभे से टकरा गए. उन्हें नवाबगंज सीएचसी इलाज के लिए भेजा गया जहां मौत हो गई. पुलिस ने शव पीएम के लिए भेज दिया गया है.
लखनऊ: मोहान रोड पर कंटेनर की चपेट में बाइक सवार घायल, चक्काजाम और पथराव
राजधानी के पारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहान रोड पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसे के बाद भारी बवाल हो गया. खुशहालगंज गांव के सामने तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक का पैर बुरी तरह कुचल गया. हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर मोहान रोड जाम कर दी और कंटेनर पर पथराव कर उसका अगला शीशा तोड़ डाला. सूचना मिलते ही एडीसीपी और चार थानों की पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जाम खुलवाया.
पुलिस के अनुसार, काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम बलिया निवासी अरुण कुमार पुत्र रोशन लाल चौक स्थित फूल मंडी से काम निपटाकर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वह मोहान रोड पर खुशहालगंज गांव के सामने पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बेकाबू कंटेनर ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में अरुण का पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े.
सड़क पर खून से लथपथ युवक को देखकर स्थानीय ग्रामीण और राहगीर उग्र हो गए. गुस्साए लोगों ने भाग रहे कंटेनर को घेरकर रोक लिया और उस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे वाहन का अगला शीशा चकनाचूर हो गया. आक्रोशित भीड़ ने मोहान रोड पर जाम लगा दिया, जिससे देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया.
सूचना मिलते ही एडीसीपी धनंजय कुशवाहा के साथ पारा, दुबग्गा, ठाकुरगंज और काकोरी थाने की पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने सबसे पहले गंभीर रूप से घायल अरुण को एंबुलेंस से केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि कंटेनर और उसके चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. फिलहाल मौके पर शांति और कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हादसे के बाद कानून हाथ में लेकर उपद्रव, सड़क जाम और पथराव करने वाले अराजक तत्वों की पहचान सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से की जा रही है, जिनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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