ETV Bharat / state

मार्बल सिटी में दर्दनाक हादसा, पार्किंग में खड़े ट्रेलर में आग लगने से चालक की मौत

सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

जिंदा जला चालक
जिंदा जला चालक (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 7:27 AM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 8:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर/कुचामनसिटी : जिले के मार्बल सिटी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें ट्रेलर में आग लगने से चालक की मौत हो गई. घटना देर रात गांधीनगर थाना क्षेत्र के हरमाड़ा रोड स्थित एक पार्किंग क्षेत्र में हुई. ट्रक पार्किंग में खड़े मार्बल से भरे ट्रेलर में लगी भीषण आग से कुचील गांव निवासी 35 वर्षीय चालक मुकेश रेगर की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई.

गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक मालिक मौके पर पहुंच गया जिसने चालक की पहचान की है. पोस्टमार्टम के बाद शव मंगलवार को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. उन्होंने बताया कि देर रात मिली जानकारी के अनुसार मार्बल सिटी में दर्दनाक घटना में ट्रेलर की केबिन में जलने से चालक ने दम तोड़ा दिया. जली हुई हालत में मृतक का शव केबिन से निकलाकर राजकीय अस्पातल की मोर्चरी में रखवाया. थाना प्रभारी ने बताय कि घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और दमकल की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. ​दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक चालक की मौत हो चुकी थी.

इसे भी पढ़ें: डंपर ने पहले ट्रैफिक सिग्नल पर कार को मारी टक्कर, भागने के चक्कर में बन गया 'काल', 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

​चालक की पहचान हुई : मृतक चालक की पहचान कुचील गांव क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय मुकेश रेगर के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि ट्रेलर में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी, जिससे चालक की केबिन में ही मौत हो गई. गांधीनगर थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रेलर में आग किन परिस्थितियों में लगी. मृतक के शव को राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

सड़क हादसे में मौत : इधर, कुचामन शहर के किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाइवे पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. कुचामन थाना प्रभारी सतपाल चोधरी ने बताया कि मेगा हाइवे पर ओवर टेक करते अज्ञात वाहन ने राह चलते एक युवक को अपनी चपेट में ले लिए जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. कुचामन निवासी युवक नरेन्द्र सिंह उम्र 50 जो कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने घर से निकला था जिसकी अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है आस ओएस के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे है जिससे कि वाहन का पता लग सके.

सड़क पर बिखरे सिलेंडर
सड़क पर बिखरे सिलेंडर (फोटो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

ट्रेलर और गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की भिड़ंत : देर रात को कुचामन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उगरपुरा गांव के पास किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर एक ट्रेलर और गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के पिछले हिस्से से कई सिलेंडर सड़क पर बिखर गए. थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि सोमवार देर रात हुआ ट्रेलर और सिलेंडर से भरा ट्रक तेज रफ्तार में आमने-सामने आ गए. भिड़ंत के बाद ट्रक हाईवे पर ही खड़ा रह गया और गैस सिलेंडर सड़क पर लुढ़कते हुए दूर-दूर तक फैल गए. गनीमत रही कि सिलेंडर खाली थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा और चालक व सहायक घायल हुए हैं.

Last Updated : November 4, 2025 at 8:37 AM IST

TAGGED:

ट्रेलर चालक की मौत
DRIVER DIES IN TRAILER FIRE
TRAILER FIRE
DRIVER DEATH
TRAILER DRIVER DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजस्थान का सबसे महंगा नंबर: 3 करोड़ रुपये की लग्जरी कार, 31 लाख का VIP Number

JEE Main 2026: टाई ब्रेकिंग नियम बरकरार, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल सकती है AIR-1

क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना

बेहद कम खर्च में 6 दिनों के लिए घूम सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जानें कैसे और कितना होगा खर्च

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.