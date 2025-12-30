ETV Bharat / state

मैहर में भीषण दुर्घटना, अस्थि विसर्जन करने जा रहे 3 लोगों की मौत, 12 घायल

NH-30 पर खड़े कंटेनर में जा घुसी तेज रफ्तार जीप, तीन ने मौके पर तोड़ा दम, 12 गंभीर रूप से घायल

TRAGIC ACCIDENT IN MAIHAR 3 DIED
NH-30 पर खड़े कंटेनर में जा घुसी तेज रफ्तार जीप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 9:48 AM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 9:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर : सोमवार देर रात मैहर में एक भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. ये हादसा NH-30 पर हुआ है जब अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रही एक जीप सड़क पर खड़े कंटेनर में जा घुसी. प्रत्यक्षदर्शियों विमल त्रिपाठी के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि तूफान जीप का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और वाहन चालक उसमें दबकर मौत हो गई. उसका शव काफी देर तक स्टेयरिंग में फंसा रहा, जिसे पुलिस व ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला.

हादसे में 3 की मौत, 12 गंभीर

हादसे में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को एंबुलेंस से तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बाद में एक और घायल ने भी दम तोड़ दिया. शेष घायलों का इलाज जिला अस्पताल सहित निजी चिकित्सालयों में जारी है, जिनमें कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है.

Tragic accident in Maihar 3 Died
खड़े कंटेनर में जा घुसी तेज रफ्तार जीप (Etv Bharat)

कटनी से प्रयागराज अस्थि विसर्जित करने जा रहे थे

वाहन में सवार सभी लोग कटनी जिले के निवासी थे और प्रयागराज में अस्थि विसर्जन के लिए निकले थे. यात्रा के दौरान ग्राम तिलौरा के पास हाईवे किनारे खड़े कंटेनर से टकराने के कारण यह हादसा हो गया. मृतकों में एक ही परिवार और रिश्तेदारों के शामिल होने से गांव में मातम पसरा हुआ है.

MAHIAR ACCIDENT NEWS
कई घायलों ने उपचार के दौरान तोड़ा दम (Etv Bharat)

ग्रामीण बने देवदूत, बचाईं कई जानें

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बिना समय गंवाए घायलों को बाहर निकालना शुरू किया. समय रहते किए गए इस प्रयास से कई घायलों की जान बच सकी. बाद में हाईवे पेट्रोलिंग टीम और देहात थाना पुलिस ने राहत कार्य संभाला. हालांकि, कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है.

MAIHAR JEEP TRUCK ACCIDENT
हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. (Etv Bharat)

घायलों में जगदीश पटेल, राम समय पटेल, राम प्रताप पटेल, मुंगी बाई पटेल, श्याम सुंदर पटेल, झोन पटेल, कृष्ण पटेल, सत्यमान पटेल, संतलाल पटेल, मैम पटेल, सत्यम पटेल व घोगा पटेल शामिल हैं। सभी घायल कटनी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

बिना रिफ्लेक्टर के वाहन बन रहे मौत का कारण

घटना के बाद हाईवे पर बिना संकेत खड़े भारी वाहनों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय बिना रिफ्लेक्टर या चेतावनी लाइट के खड़े कंटेनर जानलेवा साबित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे.

यह भी पढ़ें-

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

देहात थाना प्रभारी रेणुका मिश्रा ने बताया, '' हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार, अंधेरा और हाईवे किनारे खड़ा कंटेनर दुर्घटना के मुख्य कारण माने जा रहे हैं. पुलिस कंटेनर चालक और वाहन मालिक का पता लगा रही है.''

Last Updated : December 30, 2025 at 9:58 AM IST

TAGGED:

MAIHAR NEWS HINDI
MAIHAR JEEP TRUCK ACCIDENT
MADHYA PRADESH NEWS
MAHIAR ACCIDENT NEWS
TRAGIC ACCIDENT IN MAIHAR 3 DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.