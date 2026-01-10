ETV Bharat / state

मंदिर के दीपक से चली गई घर की 'रोशनी', मां-बाप पर टूटा दुखों का पहाड़

लखनऊ के इंदिरानगर में घर के मंदिर में लगी आग से 4 साल की मासूम मौत हो गई, जबकि उसकी बड़ी बहन बाल-बाल बच गई.

Aag Se Maut
घर के मंदिर में लगी आग से 4 साल की मासूम मौत. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ी त्रासदी हो गई. हनुमंतपुरम स्थित डूडा कॉलोनी में घर के अंदर सो रही दो सगी बहनों के कमरे में भीषण आग लग गई.

इस हादसे में 4 साल की मासूम अविका की जलकर मौत (Aag Se Maut) हो गई, जबकि उसकी 6 साल की बड़ी बहन किसा तरह से बच गई. आग लगने का कारण कमरे में बने छोटे मंदिर में जल रहा दीपक बताया जा रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही हादसे की जांच की जा रही है.

दीपक से लगी आग

​घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. पेशे से ड्राइवर सुमित कुमार की दोनों बेटियां, पंखुड़ी (6 वर्ष) और अविका (4 वर्ष) कमरे में सो रही थीं. कमरे में बने लकड़ी के छोटे से मंदिर में दीपक जल रहा था.

अचानक दीपक की लौ पास लटक रहे पर्दे तक पहुंच गई. देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई. आग की लपटें देख बड़ी बहन पंखुड़ी जाग गई और शोर मचाते हुए कमरे से बाहर भाग निकली. वहीं गहरी नींद में सो रही छोटी बहन अविका आग और धुएं की शिकार हो गई.

सब्जी लेने गए थे माता-पिता

​हादसे के वक्त मासूम अविका के पिता सुमित और मां शिल्पी घर से कुछ दूरी पर बाजार में सब्जी लेने गए थे. पीछे से घर में चीख-पुकार मच गई. मोहल्ले के लोगों ने धुआं देख आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन धुआं इतना घना था कि कमरे के अंदर फंसी अविका किसी को नजर नहीं आई. काफी देर बाद उसे बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें

​गंभीर रूप से झुलसी अविका को पहले एक निजी अस्पताल और फिर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसीपी अनिंद विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले की जांच की जा रही है.

इस तरह से इंदिरानगर के सुगामऊ की डूडा कॉलोनी में मंदिर के दीपक से लगी आग ने 4 साल की अविका की जान ले ली. उसके माता-पिता का बुरा हाल है. उसकी बड़ी बहन सदमे में है. इस तरह से देखें तो घर में बड़े-बुजुर्ग ने हों तो दीपक को जलाकर नहीं छोड़ते हैं. कोई हादसा ना हो, इसका ध्यान रखते हैं.

ये भी पढ़ें - वाणिज्य कर ऑफिस गोरखपुर में आग से सैकड़ों जरूरी फाइलें और सामान खाक, अधिकारी कर रहे आकलन

TAGGED:

मासूम की जलकर मौत
घर में लगी आग
लखनऊ में घर में लगी आग
AAG SE JALKAR MAUT
AAG SE MAUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.