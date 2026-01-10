ETV Bharat / state

मंदिर के दीपक से चली गई घर की 'रोशनी', मां-बाप पर टूटा दुखों का पहाड़

घर के मंदिर में लगी आग से 4 साल की मासूम मौत. ( ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ी त्रासदी हो गई. हनुमंतपुरम स्थित डूडा कॉलोनी में घर के अंदर सो रही दो सगी बहनों के कमरे में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 4 साल की मासूम अविका की जलकर मौत (Aag Se Maut) हो गई, जबकि उसकी 6 साल की बड़ी बहन किसा तरह से बच गई. आग लगने का कारण कमरे में बने छोटे मंदिर में जल रहा दीपक बताया जा रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही हादसे की जांच की जा रही है. दीपक से लगी आग ​घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. पेशे से ड्राइवर सुमित कुमार की दोनों बेटियां, पंखुड़ी (6 वर्ष) और अविका (4 वर्ष) कमरे में सो रही थीं. कमरे में बने लकड़ी के छोटे से मंदिर में दीपक जल रहा था. अचानक दीपक की लौ पास लटक रहे पर्दे तक पहुंच गई. देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई. आग की लपटें देख बड़ी बहन पंखुड़ी जाग गई और शोर मचाते हुए कमरे से बाहर भाग निकली. वहीं गहरी नींद में सो रही छोटी बहन अविका आग और धुएं की शिकार हो गई.