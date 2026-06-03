चरखी दादरी में डूबने से 2 की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा
चरखी दादरी जिले में स्थित लोहारू कैनाल में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई.
Published : June 3, 2026 at 6:00 PM IST
चरखी दादरी: लोहारू कैनाल में नहाने गए दो किशोरों की पानी में डूबने से मौत हो गई. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए. शवों का दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं.
एनडीआरएफ ने शव को बाहर निकालाः जानकारी के अनुसार दादरी शहर के वार्ड-17 निवासी साढ़े 17 वर्षीय समीर कादयान और झरना घाट निवासी 16 वर्षीय कार्तिक अपने कुछ साथियों के साथ लोहारू कैनाल में नहाने के लिए गए थे. नहाने के दौरान दोनों किशोर पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और देखते ही देखते गहरे पानी में बह गए. मौके पर मौजूद साथियों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया.
क्या बोले थाना प्रभारीः सदर पुलिस थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि दोनों किशोर अपने दोस्तों के साथ नहर में नहाने गए थे. पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने सर्च अभियान चलाकर देर रात समीर कादयान का शव बरामद कर लिया गया, जबकि आज सुबह दोबारा शुरू किए गए अभियान में कार्तिक का शव भी नहर से निकाल लिया गया. पुलिस ने दोनों शवों का सिविल अस्पताल चरखी दादरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.