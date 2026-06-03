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चरखी दादरी में डूबने से 2 की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

चरखी दादरी: लोहारू कैनाल में नहाने गए दो किशोरों की पानी में डूबने से मौत हो गई. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए. शवों का दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं.

एनडीआरएफ ने शव को बाहर निकालाः जानकारी के अनुसार दादरी शहर के वार्ड-17 निवासी साढ़े 17 वर्षीय समीर कादयान और झरना घाट निवासी 16 वर्षीय कार्तिक अपने कुछ साथियों के साथ लोहारू कैनाल में नहाने के लिए गए थे. नहाने के दौरान दोनों किशोर पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और देखते ही देखते गहरे पानी में बह गए. मौके पर मौजूद साथियों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया.