बोर्ड परीक्षार्थियों के साथ दर्दनाक हादसा; परीक्षा देने जा रहे 10वीं के छात्र की मौत, कई घायल

लखीमपुर खीरी में ढखेरवा-धौरहरा हाईवे पर और प्रयागराज गंगापार के थरवई थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना.

सड़क हादसे में 10वीं के छात्र की मौत.
सड़क हादसे में 10वीं के छात्र की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 1:55 PM IST

Updated : February 23, 2026 at 2:06 PM IST

लखीमपुर खीरी/प्रयागराज : ढखेरवा-धौरहरा हाईवे पर सोमवार सुबह छात्र-छात्राओं से भरा मैजिक वाहन बेकाबू ट्रक की चपेट में आ गया. दोनों वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर में कक्षा 10 के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र-छात्राएं घायल हो गए. कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे. वहीं प्रयागराज के गंगापार में थरवई थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह स्कूली छात्रों से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर में तीन छात्र घायल हो गए.

शारदा नगर थाना क्षेत्र के बेलपरवाह गांव निवासी उज्जवल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई चंचल पुत्र दीवान सोमवार सुबह करीब 6 बजे बोर्ड परीक्षा देने के लिए घर से निकला था. वह उमा देवी पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ मैजिक वाहन से मां गायत्री विद्या मंदिर स्कूल जा रहा था. सुबह करीब 7:10 बजे ढखेरवा-धौरहरा हाईवे पर जीएस सिंह क्रेशर के पास बेकाबू ट्रक ने मैजिक में टक्कर मार दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि जोरदार धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े. लोगों ने वाहन में फंसे छात्र-छात्राओं को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने लोगों की मदद से सभी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां चंचल की मृत घोषित कर दिया गया.

पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पुलिस टीम पहुंची थी. दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई है. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच छात्र-छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और मैजिक वाहन को कब्जे में लिया गया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे का संभावित कारण सामने आया है.

घायल छात्र-छात्राओं के नाम

1. अंजली (18) निवासी गड़ोसा

2. शिवांश (17) पुत्र संदीप निवासी गड़ोसा

3. शिवानी (18) कोठिया

4. तनु (18) पुत्री दिनेश

5. संध्या (18) निवासी चमेली

6. सोभित (19) पुत्र संतोष निवासी राजापुर

7. चेतराम (20) पुत्र छोटकन निवासी चमेली

8. विवेक (16) पुत्र राजेश गड़ोसा

9. शिवांशी (17) पुत्री उत्तम निवासी गड़ोसा

10. नैंसी (16) पुत्र विनोद निवासी चमेली

11. रितिका (17) पुत्री राम मोहन निवासी चमेली

12. श्रुति (16) पुत्री रंजीत निवासी बेलपुरवा

13. सोमवती (16) पुत्री श्रीकृष्ण निवासी बेलपुरवा

14. समीर (18) पुत्र इसरार निवासी चमेली

15. पिंकी (17) पुत्री प्रमोद यादव निवासी धनीराम पुरवा

16. नबी अहमद (30) पुत्र ताज खान निवासी बड़ागांव

प्रयागराज में बस और ट्रक की टक्कर में 3 छात्र गंभीर


प्रयागराज के गंगापार में थरवई थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार सुबह स्कूली छात्रों से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा बेरुई गांव के पास फाफामऊ सहसो फोरलेन मार्ग पर हुआ. बस में सवार छात्र यूपी बोर्ड हाईस्कूल की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देने जा रहे थे. छात्र शिव सेवा इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं और परीक्षा केंद्र बाबू जे आर डी पाल इंटर कॉलेज था. घायलों को बहरिया सीएचसी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसएचओ संतोष कुमार पांडे ने बताया कि बस में कुल 20 छात्र सवार थे. जिनको प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों को बुलाकर घर भेज दिया गया है. गंभीर रूप से घायल छात्रों में लव कुश रोहित और सुदामा शामिल हैं.

Last Updated : February 23, 2026 at 2:06 PM IST

