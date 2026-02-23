ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षार्थियों के साथ दर्दनाक हादसा; परीक्षा देने जा रहे 10वीं के छात्र की मौत, कई घायल

सड़क हादसे में 10वीं के छात्र की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी/प्रयागराज : ढखेरवा-धौरहरा हाईवे पर सोमवार सुबह छात्र-छात्राओं से भरा मैजिक वाहन बेकाबू ट्रक की चपेट में आ गया. दोनों वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर में कक्षा 10 के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र-छात्राएं घायल हो गए. कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे. वहीं प्रयागराज के गंगापार में थरवई थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह स्कूली छात्रों से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर में तीन छात्र घायल हो गए.

शारदा नगर थाना क्षेत्र के बेलपरवाह गांव निवासी उज्जवल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई चंचल पुत्र दीवान सोमवार सुबह करीब 6 बजे बोर्ड परीक्षा देने के लिए घर से निकला था. वह उमा देवी पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ मैजिक वाहन से मां गायत्री विद्या मंदिर स्कूल जा रहा था. सुबह करीब 7:10 बजे ढखेरवा-धौरहरा हाईवे पर जीएस सिंह क्रेशर के पास बेकाबू ट्रक ने मैजिक में टक्कर मार दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि जोरदार धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े. लोगों ने वाहन में फंसे छात्र-छात्राओं को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने लोगों की मदद से सभी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां चंचल की मृत घोषित कर दिया गया.

पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पुलिस टीम पहुंची थी. दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई है. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच छात्र-छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और मैजिक वाहन को कब्जे में लिया गया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे का संभावित कारण सामने आया है.

घायल छात्र-छात्राओं के नाम

1. अंजली (18) निवासी गड़ोसा

2. शिवांश (17) पुत्र संदीप निवासी गड़ोसा

3. शिवानी (18) कोठिया

4. तनु (18) पुत्री दिनेश

5. संध्या (18) निवासी चमेली

6. सोभित (19) पुत्र संतोष निवासी राजापुर

7. चेतराम (20) पुत्र छोटकन निवासी चमेली

8. विवेक (16) पुत्र राजेश गड़ोसा