दुर्ग में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आकर मौत

जेवरी चौकी क्षेत्र में यह हादसा हुआ.

DURG NEWS
दुर्ग में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 12, 2025 at 9:30 AM IST

2 Min Read
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ. पुलगांव थाना के जेवरी चौकी एरिया में हुए इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया.

कैसे हुआ हादसा

गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे से दहशत फैल गई. गायत्री पैलेस के ठीक सामने गोयल इंफ्रा कंपनी के गेट के पास खड़े फ्लाई एश से भरे ट्रक पर चढ़ते समय ड्राइवर हाई-टेंशन लाइन की चपेट में आ गया.

लोगों की भीड़ जुटी

तेज करंट लगते ही ड्राइवर चीख भी नहीं पाया और देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने जब आवाज सुनी तो मौके पर भीड़ जुट गई.

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, अस्पताल ले जाया गया

दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि सूचना मिलते ही जेवरा चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. गंभीर घायल ड्राइवर को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आईसीयू में बेड ना होने के कारण उसे तुरंत शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

ट्रक में फ्लाई एश भरा था. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची. ड्राइवर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया-हर्षित मेहर, सीएसपी

अस्पताल में तोड़ा दम

डॉक्टरों ने काफी कोशिश की लेकिन कुछ देर बाद ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान 31 वर्षीय सुरेश कुमार, निवासी घिखुदिया पोस्ट गिरहोला, थाना धमधा के रूप में हुई है. सुरेश पेशे से ट्रक ड्राइवर था और हादसे के वक्त ट्रक में राखड़ भरी हुई थी. ट्रक हाई टेंशन लाइन के ठीक नीचे खड़ा था और सुरेश किसी काम से ऊपर चढ़ा ही था कि उसका हाथ अचानक तार पर पड़ गया. दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहरा ने बताया कि पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी है.

दुर्ग में दर्दनाक हादसा
BHILAI ACCIDENT
DEATH BY ELECTROCUTION DURG
करंट से मौत
DURG NEWS

