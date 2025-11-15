ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार चालक ने बस के इंतजार में सड़क पर बैठे लोगों को रौंदा

गाड़ी ने सड़क पर बैठे लोगों को रौंदा: इस हादसे में अंडी गांव निवासी अधेड़ छक्के लाल चौधरी (50) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ज्योति गुप्ता और उसकी 9 वर्षीय बेटी गौरी गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गईं.इस हादसे में घायल हुए दो लोगों को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया. बच्ची गौरी की आंख में गंभीर चोट को देखते हुए उसे बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है. ज्योति गुप्ता अपनी बेटी के साथ मायके अनुपपुर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, वहीं मृतक छक्के लाल चौधरी अपनी बेटी को लेने आए थे.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा मझगवां मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बस का इंतजार कर रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार कार ने अचानक रौंद दिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतना भयावह था कि कार लगभग 10 फुट उछलकर सड़क पर पलट गई.

नाराज लोगों का चक्काजाम: प्रत्यक्षदर्शी वीरेंद्र प्रजापति ने बताया कि गाड़ी फुल स्पीड में आई और लोगों को रौंद दिया. कार चालक नशे में धुत था और वाहन में पुलिस सायरन भी लगा हुआ था. इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया.

मुआवजे की घोषणा: स्थानीय प्रशासन ने परिजनों को 25,000 रुपये की तात्कालिक सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चक्काजाम समाप्त किया. मरवाही एसडीएम देवेंद्र सिरमौर ने बताया कि मृतक का शव मरचुरी में सुरक्षित रखवाया गया है. इस हादसे में घायल हुए दो लोगों का इलाज चल रहा है. उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

जीपीएम पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने बताया कि एक दुकान को ठोकर मारने के बाद कार चालक ने बस का इंतजार कर रहे तीन लोगों को रौंद दिया. पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है. कार चालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.