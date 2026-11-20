बिहार के बक्सर में सड़क हादसा; गाजीपुर के 4 युवकों की मौत, 4 घायल, कार-बाइक की टक्कर
तीन युवकों की मौत घटनास्थल पर हुई, जबकि चौथे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:25 AM IST
गाजीपुर: बिहार के बक्सर जिले में भीषण सड़क हादसे में गाजीपुर के चार युवकों की मौत हो गई है. जबकि चार घायल हो गए हैं. यह हादसा गुरुवार की शाम चौसा-मोहनिया मार्ग पर राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के पास हुआ.
जानकारी के मुताबिक, कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. दुर्घटना के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में जान गंवाने वाले चारों युवक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे.
दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान गहमर थाना क्षेत्र के भतौरा गांव निवासी इरफान अंसारी (25), अरबाज अंसारी और बादल कुमार (30) के तौर पर हुई है. वहीं, चौथे मृतक की पहचान गाजीपुर जिले के उतरौली गांव निवासी अरुण कुमार के रूप में हुई है.
तीन युवकों की मौत घटनास्थल पर हुई, जबकि चौथे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. हादसे में घायल चार अन्य लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. इनमें से दो घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है.
एक ही गांव भतौरा के तीन युवकों की मौत से उनके परिवारों में मातम पसरा है, वहीं उतरौली के अरुण कुमार की मौत से उनके परिजन भी सदमे में हैं. राजपुर थानाध्यक्ष निवास कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. हादसे के कारणों और घायलों की स्थिति के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
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