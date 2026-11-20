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बिहार के बक्सर में सड़क हादसा; गाजीपुर के 4 युवकों की मौत, 4 घायल, कार-बाइक की टक्कर

बिहार के बक्सर में सड़क हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गाजीपुर: बिहार के बक्सर जिले में भीषण सड़क हादसे में गाजीपुर के चार युवकों की मौत हो गई है. जबकि चार घायल हो गए हैं. यह हादसा गुरुवार की शाम चौसा-मोहनिया मार्ग पर राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के पास हुआ.

जानकारी के मुताबिक, कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. दुर्घटना के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में जान गंवाने वाले चारों युवक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे.