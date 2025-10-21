ETV Bharat / state

दीपावली की खुशियों के बीच बीजापुर में दर्दनाक हादसा, तीन मासूम बच्चों की मौत, दुख में लोग

मृत बच्चों की हुई पहचान: इस हादसे में मरने वाले बच्चे चार से 6 वर्ष के बीच के थे. इनकी पहचान हो चुकी है.

बीजापुर के हिरोलीपारा में हुआ हादसा: यह हादसा बीजापुर के पाडेडा ग्राम पंचायत के हिरोलीपारा इलाके में हुई. मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे के आसपास गांव के तीन बच्चे आपस में खेलते हुए तालाब में नहाने गए थे. धीरे-धीरे वे पानी के गहरे हिस्से में चले गए और वापस नहीं निकल पाए. आसपास मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बच्चों को डूबते देखा और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक तीनों की सांसें थम चुकी थीं.

बीजापुर: पूरे देश में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया. देश के कई जगहों में अब भी दीपावली की खुशियां देखने को मिल रही है. इस बीच मंगलवार को नक्सलगढ़ बीजापुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई.

गांव में पसरा मातम: बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और तीनों एक ही फैमिली यानि की रिश्तेदार ही थी. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसर गया है. दीपावली की खुशियां पल भर में खत्म हो गई. इस हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. इस घटना के बाद से आस पास के गांव वाले भी सदमे में है.

काफी गहरा है तालाब: पाडेडा ग्राम पंचायत के बुजुर्गों ने बताया कि यह तालाब काफी गहरा है. हाल में हुई भारी बारिश की वजह से इस तालाब का जलस्तर और बढ़ गया है. इस वजह से भी बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए.

बच्चों को शायद गहराई का अंदाजा नहीं था, इसलिए वे तालाब के बीच तक चले गए और हादसा हो गया. हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि तालाब के किनारों पर चेतावनी बोर्ड जरूर लगाएं. जिससे भविष्य में इस तरह की कोई वारदात न हो सके- कैलाश कोरसा, स्थानीय ग्रामीण

इस दर्दनाक हादसे ने दिवाली की खुशियों को दुख में बदल दिया. पाडेडा ग्राम पंचायत के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट गया. इस हादसे के बाद सब लोग यही कह रहे हैं कि उत्सव और खुशियों के बीच सावधानी बरतना कितना जरूरी है. छोटी सी लापरवाही पलभर में जिंदगी को बदल सकती है. गांव के लोगों ने अपील की है कि माता-पिता अपने बच्चों को जलाशयों, तालाबों और नदियों के पास अकेले किसी भी सूरत में न जाने दें. ऐसे उपाय से इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है.