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अमरोहा में भीषण हादसा; शादी समारोह से लौट रहे पिता-पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत

अमरोहा सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमरोहा : मंडी धनौरा में आयोजित शादी समारोह में काम करके बाइक से घर लौट रहे पिता-पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा मंगलवार रात तहसील के पास हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइकसवार दोनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस जानकारी जुटाने की बात कह रही है. पिता-पुत्र की एक साथ मौत की खबर से परिवार में चीख-पुकार मची हुई है.



बताया गया कि शिपपुरी निवासी मुकेश सैनी (55) कैटरिंग का काम करते थे. उनके साथ बेटा विशाल (25) भी काम में हाथ बंटाता था. मंगलवार रात दोनों मंडी धनौरा के साई बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में काम करने के बाद करीब साढ़े 12 बजे बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बछरायूं थाना क्षेत्र में तहसील के पास नानदपुर बांदपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिता-पुत्र सड़क पर गिर पड़े और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.