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करवा चौथ पर उजड़ गया सुहाग, पत्नी से विवाद के बाद पति ने दी जान

मोनू (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: करवा चौथ पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं लेकिन, औरैया में उसी दिन एक महिला का सुहाग उजड़ गया. पत्नी से विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

जानकारी के मुताबिक, फफूंद थाना क्षेत्र के ममरेजपुर गांव निवासी मोनू बुधवार को दिल्ली से अपने साढ़ू के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए गांव आया था. इसके बाद वह लोहरई गांव स्थित अपने साढ़ू के घर चला गया. गुरुवार को करवा चौथ के दिन सुबह उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद के बाद मोनू घर से निकल गया और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया.