करवा चौथ पर उजड़ गया सुहाग, पत्नी से विवाद के बाद पति ने दी जान
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:35 AM IST
औरैया: करवा चौथ पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं लेकिन, औरैया में उसी दिन एक महिला का सुहाग उजड़ गया. पत्नी से विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
जानकारी के मुताबिक, फफूंद थाना क्षेत्र के ममरेजपुर गांव निवासी मोनू बुधवार को दिल्ली से अपने साढ़ू के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए गांव आया था. इसके बाद वह लोहरई गांव स्थित अपने साढ़ू के घर चला गया. गुरुवार को करवा चौथ के दिन सुबह उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद के बाद मोनू घर से निकल गया और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया.
काफी देर तक मोनू के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. दोपहर करीब 2 बजे वह गंभीर हालत में मिला. आनन-फानन में परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिबियापुर लेकर पहुंचे, यहां डाक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
युवक के मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. करवा चौथ के दिन हुई इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.
सीओ अजीतमल शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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