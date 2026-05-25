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करनाल में गंगा दशहरे पर मातम: यमुना में नहाने गए तीन युवक डूबे, घंटों बाद भी नहीं पहुंची राहत टीम

यमुना में नहाने गए तीन युवक के डूबने की खबर है. घंटों बाद भी पुलिस नहीं पहुंची. ग्रामीण खुद ही सर्च ऑपरेशन में जुट गए.

Three Youths Drown in Karnal
करनाल में गंगा दशहरे पर मातम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 8:54 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 9:00 PM IST

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करनाल: गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धा का माहौल उस वक्त चीख-पुकार में बदल गया, जब लालूपुरा घाट के पास यमुना में स्नान करने गए तीन युवक गहरे पानी में डूब गए. हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोप है कि कई घंटे तक प्रशासन की ओर से न नाव पहुंची और न ही गोताखोर. मजबूर होकर ग्रामीणों ने खुद ही यमुना में उतरकर तलाश शुरू कर दी. पूरे इलाके में मातम और गुस्से का माहौल बना हुआ है.

Three Youths Drown in Karnal
यमुना में नहाने गए तीन युवक डूबे (ETV Bharat)

श्रद्धा का दिन बना दर्दनाक हादसा: बताया जा रहा है कि सात युवक गंगा दशहरे के अवसर पर लालूपुरा घाट पर स्नान करने पहुंचे थे. शुरुआत में सभी कम गहराई वाले हिस्से में नहा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वे आगे गहरे पानी की ओर चले गए. इसी दौरान गांव मुबारकाबाद निवासी रमेश कुमार अचानक गहरे पानी में फंस गया और डूबने लगा.

करनाल में गंगा दशहरे पर 3 डूबे (ETV Bharat)

एक को बचाने गए, तीनों समा गए यमुना में: रमेश को डूबता देख कुटेल गामड़ी निवासी 19 वर्षीय मोंटी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तेज बहाव और गहराई के चलते वह खुद भी पानी में समा गया. दोनों को बचाने के प्रयास में 23 वर्षीय मंगता राम ने भी छलांग लगा दी, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल सका। देखते ही देखते तीनों युवक यमुना की गहराई में लापता हो गए. ग्रामीणों के अनुसार हादसे वाली जगह पर पानी करीब 30 फुट गहरा है.

Three Youths Drown in Karnal
यमुना में नहाने गए तीन युवक डूबे (ETV Bharat)

प्रशासन पर उठे सवाल,चार घंटे तक नहीं पहुंची मदद: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और घरौंडा प्रशासन मौके पर पहुंच गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि करीब चार घंटे तक न तो कोई नाव पहुंची और न ही प्रशिक्षित गोताखोर. समय बीतने के साथ परिजनों की बेचैनी बढ़ती गई और लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा. आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया और युवकों की तलाश में नदी में उतर गए.

घाट पर गूंजती रहीं चीखें, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: घटना के बाद लालूपुरा घाट का माहौल बेहद दर्दनाक हो गया. परिजनों की चीखें और महिलाओं का विलाप सुनकर हर आंख नम दिखाई दी. लोग प्रशासन से लगातार राहत कार्य तेज करने की मांग करते रहे. घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें यमुना की लहरों पर टिकी रहीं.

पुलिस बोली-तलाश जारी: जांच अधिकारी निर्मल ने बताया कि तीन युवकों के यमुना में डूबने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. वहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

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Last Updated : May 25, 2026 at 9:00 PM IST

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